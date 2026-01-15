Открыты предзаказы на пошаговую фэнтезийную ролевую игру Disciples: Domination в жанре темного фэнтези

Kalypso Media и Artefacts Studio приглашают всех поклонников занять своё место на поле боя, оформляя предзаказ на цифровую копию мрачной фэнтезийной стратегической RPG с пошаговыми боями, которая выйдет 12 февраля 2026 года.

Игроки, оформившие предзаказ любого из изданий, получат в подарок набор «Corruption Skins Pack» — косметические предметы, наполненные испорченной маной Невендаара.

Особенности делюкс-издания

Делюкс-издание включает множество эксклюзивного контента для самых преданных лидеров Невендаара, в том числе:

Два эксклюзивных скина для оружия:

Hope — острый как бритва клинок Авянны, созданный для защиты Невендаара.

— острый как бритва клинок Авянны, созданный для защиты Невендаара. Authority — посох, представляющий Королевство.

— посох, представляющий Королевство. Набор Sovereign's Pack с уникальными нарядами для Авянны, её спутников и верного коня.

с уникальными нарядами для Авянны, её спутников и верного коня. Ресурс-пак и цифровой компендиум, погружающий игроков в атмосферу Невендаара.

Кроме того, в Deluxe Edition будет представлен официальный саундтрек, который можно услышать на YouTube. Главную тему Disciples: Domination исполнит известная вокалистка Джули Элвен, прославившаяся работой над саундтреками к таким играм, как League of Legends, World of Warcraft и Horizon Zero Dawn.

Предзаказ Deluxe Edition предоставит игрокам 72-часовой ранний доступ к темному царству Невендаара. Ранний доступ будет доступен на PlayStation 5, Xbox на ПК и Xbox Series X|S, а полный релиз состоится 12 февраля 2026 года на ПК (Steam, Steam macOS, Epic Games, Kalypso Store), Xbox на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Основные особенности Disciples: Domination

Мрачная и зрелая история : Продолжайте путешествие Авянны в суровом мире власти, войны и жертв. Каждое её решение формирует её судьбу и будущее Невендаара.

: Продолжайте путешествие Авянны в суровом мире власти, войны и жертв. Каждое её решение формирует её судьбу и будущее Невендаара. Правление безраздельно : Управляйте своим королевством и армией из столицы Иллиана. Ваши решения влияют на репутацию фракции и окружающий мир.

: Управляйте своим королевством и армией из столицы Иллиана. Ваши решения влияют на репутацию фракции и окружающий мир. Усовершенствованная пошаговая боевая система : Тактические сражения на сетке с быстрым темпом и динамичными событиями. Новые навыки и способности расширяют стратегические возможности.

: Тактические сражения на сетке с быстрым темпом и динамичными событиями. Новые навыки и способности расширяют стратегические возможности. Выбор спутников : Разблокируйте и выбирайте верных спутников, использующих свои боевые навыки для помощи в спасении Невендаара.

: Разблокируйте и выбирайте верных спутников, использующих свои боевые навыки для помощи в спасении Невендаара. Создание мощных отрядов : Нанимайте и улучшайте юниты из пяти фракций, комбинируя уникальные навыки для победы в сражениях.

: Нанимайте и улучшайте юниты из пяти фракций, комбинируя уникальные навыки для победы в сражениях. Исследование мира в реальном времени : Путешествуйте по живому миру Невендаара, открывайте новые регионы и погружайтесь в увлекательные задания.

: Путешествуйте по живому миру Невендаара, открывайте новые регионы и погружайтесь в увлекательные задания. Горные кланы возвращаются: Гномы могут оказаться как союзниками, так и врагами. Поддержат ли они вас или создадут новые проблемы?

Этот пакет включает новые образы для Авянны, её ездового животного и спутников, два новых скина для оружия и стартовый набор ресурсов, которые помогут вам в начале приключения. Погрузитесь в мир Невендаара с цифровым справочником, содержащим иллюстрации, концепт-арты и 3D-рендеринги персонажей под атмосферные мелодии оригинального саундтрека.

Disciples: Domination будет доступна в двух вариантах: