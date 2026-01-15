Открыты предзаказы на пошаговую фэнтезийную ролевую игру Disciples: Domination в жанре темного фэнтези

Kalypso Media и Artefacts Studio приглашают всех поклонников занять своё место на поле боя, оформляя предзаказ на цифровую копию мрачной фэнтезийной стратегической RPG с пошаговыми боями, которая выйдет 12 февраля 2026 года.
Игроки, оформившие предзаказ любого из изданий, получат в подарок набор «Corruption Skins Pack» — косметические предметы, наполненные испорченной маной Невендаара.
Особенности делюкс-издания
Делюкс-издание включает множество эксклюзивного контента для самых преданных лидеров Невендаара, в том числе:
- Два эксклюзивных скина для оружия:
- Hope — острый как бритва клинок Авянны, созданный для защиты Невендаара.
- Authority — посох, представляющий Королевство.
- Набор Sovereign's Pack с уникальными нарядами для Авянны, её спутников и верного коня.
- Ресурс-пак и цифровой компендиум, погружающий игроков в атмосферу Невендаара.
Кроме того, в Deluxe Edition будет представлен официальный саундтрек, который можно услышать на YouTube. Главную тему Disciples: Domination исполнит известная вокалистка Джули Элвен, прославившаяся работой над саундтреками к таким играм, как League of Legends, World of Warcraft и Horizon Zero Dawn.
Предзаказ Deluxe Edition предоставит игрокам 72-часовой ранний доступ к темному царству Невендаара. Ранний доступ будет доступен на PlayStation 5, Xbox на ПК и Xbox Series X|S, а полный релиз состоится 12 февраля 2026 года на ПК (Steam, Steam macOS, Epic Games, Kalypso Store), Xbox на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.
Основные особенности Disciples: Domination
- Мрачная и зрелая история: Продолжайте путешествие Авянны в суровом мире власти, войны и жертв. Каждое её решение формирует её судьбу и будущее Невендаара.
- Правление безраздельно: Управляйте своим королевством и армией из столицы Иллиана. Ваши решения влияют на репутацию фракции и окружающий мир.
- Усовершенствованная пошаговая боевая система: Тактические сражения на сетке с быстрым темпом и динамичными событиями. Новые навыки и способности расширяют стратегические возможности.
- Выбор спутников: Разблокируйте и выбирайте верных спутников, использующих свои боевые навыки для помощи в спасении Невендаара.
- Создание мощных отрядов: Нанимайте и улучшайте юниты из пяти фракций, комбинируя уникальные навыки для победы в сражениях.
- Исследование мира в реальном времени: Путешествуйте по живому миру Невендаара, открывайте новые регионы и погружайтесь в увлекательные задания.
- Горные кланы возвращаются: Гномы могут оказаться как союзниками, так и врагами. Поддержат ли они вас или создадут новые проблемы?
Этот пакет включает новые образы для Авянны, её ездового животного и спутников, два новых скина для оружия и стартовый набор ресурсов, которые помогут вам в начале приключения. Погрузитесь в мир Невендаара с цифровым справочником, содержащим иллюстрации, концепт-арты и 3D-рендеринги персонажей под атмосферные мелодии оригинального саундтрека.
Disciples: Domination будет доступна в двух вариантах:
- Стандартное издание (€49,99 / $49,99 / £44,99)
- Делюкс-издание (€59,99 / $59,99 / £54,99)
Желаю этому к*лу финансового провала. Пусть Disciples спит спокойно с миром, когда объявятся истинные разработчики чтящие лор вселенной тогда и воспрянет, а не этот «шедевр» про сильных независимых мэри сью.
Зачем врать?