Ролевая стратегия Disciples: Domination обзавелась новым трейлером и демоверсией на Steam Next Fest

Kalypso Media и Artefacts Studio сегодня выпустили первый геймплейный трейлер Disciples: Domination, новой главы в серии тёмных фэнтезийных ролевых стратегий с пошаговыми боями. Тем временем, демоверсия игры будет доступна на Steam Next Fest — до 20 октября 2025 года.
Первый геймплейный трейлер призван подчеркнуть фирменные особенности серии: стратегические сражения на сетке, глубокое исследование мира и управление собственной империей. Вы познакомитесь с игровой механикой, включая исследование пяти осквернённых регионов, уникальные способности фракций с мощной синергией, заклинания, улучшения юнитов и игры Невендаара.
Демонстрационная версия, доступная на Steam Next Fest, позволит вам погрузиться в этот тёмный мир. Она включает в себя пролог и Волчий берег, два полностью исследуемых подземелья, а также все основные и побочные задания в регионе Империя.
Включены все основные элементы игрового процесса — от создания отряда до принятия дипломатических решений в Иллиане, — что создаёт полное представление об игре. По словам Kalypso, демоверсия идеально подходит для знакомства с тактическими испытаниями, также продемонстрированными в новом трейлере.
Disciples: Domination выйдет в 2026 году на ПК (Microsoft Store, Steam, Steam macOS, Epic Games), Xbox Series X/S и PlayStation 5.
Давно играл, но кажется, что практически ничего не изменилось. Все так же нет сурового духа второй части. Надеюсь, так просто кажется. дебильно-позитивный тон прошлой части отбил желание играть
Могли бы хоть интерфейс как-то стилизовать, даже для и так не слишком мрачной игры эти яркие и простые рамочки и иконки выглядят совсем уж дешево и инородно
все не плохо кроме поле боя