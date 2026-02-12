ЧАТ ИГРЫ
Disciples: Domination 12.02.2026
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
7 45 оценок

Состоялся выход пошаговой ролевой игры Disciples: Domination

monk70 monk70

Kalypso Media и Artefacts Studio сообщили о выходе темной фэнтезийной стратегической RPG с пошаговыми боями Disciples: Domination, которая доступна на ПК (Microsoft Store, Steam, Steam MacOS, Epic Games), Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Disciples: Domination — это мрачная фэнтезийная стратегическая ролевая игра, сочетающая пошаговые бои с динамичными тактическими сражениями на сетке, динамичными событиями и продуманными взаимодействиями. Новые навыки, способности фракций и синергия юнитов расширяют стратегические возможности по набору, улучшению и командованию армиями, комбинируя уникальные навыки и способности для победы над врагом в пошаговых сражениях. Открывайте новых компаньонов, которые помогут вам в поисках спасения Невендаара, исследуйте новые регионы, встречайте интересных персонажей, сталкивайтесь с гномами и выясняйте, друзья они или враги, сражайтесь с ужасающими противниками и погружайтесь в увлекательные квесты по мере развития сюжета.

Вернитесь в Невендаар спустя пятнадцать лет после того, как Авианна победила злобных богов и взошла на престол в качестве королевы, освободив королевство от тиранической власти. Преодолейте трудности управления королевством, пока Авианна борется с ужасающими явлениями и страхом перед своей силой, а неизвестная сила начинает сеять безумие по всему миру. Судьба Невендаара и всего мира зависит от ваших решений, которые вы примете, стремясь раскрыть правду о непрекращающихся конфликтах, темной магии и скрытых заговорах.

20
7
Комментарии:  7
___Ghost___

Disciples 1 и 2 остались самыми лучшими как по мне, весь их шарм был в том что юниты не передвигались по полю битвы а позже они подсели на иглу героев меча и магии... а жаль..

11
Джек Хорнс

Сомнительное достоинство так то.У Дисиплесм скорее был классный стиль.

3
Igor Udilov

Сейчас прохожу вторую часть и она до сих пор красивая, благодаря шикарному дизайну и ее реализации и сама игра огонь. За мертвых больше всего нравится, ими легче всего сносить главные замки.

3
Goodvini

Разочаровывает ни то, что они тень от героев использовали, а то как они это сделали.

1
WerGC

лучшая вторая часть,эта не очень

2
sa1958

Ну и ладно.

1
H-DS

Внезапно. А она точно мрачная?