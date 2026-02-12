Состоялся выход пошаговой ролевой игры Disciples: Domination

Kalypso Media и Artefacts Studio сообщили о выходе темной фэнтезийной стратегической RPG с пошаговыми боями Disciples: Domination, которая доступна на ПК (Microsoft Store, Steam, Steam MacOS, Epic Games), Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Disciples: Domination — это мрачная фэнтезийная стратегическая ролевая игра, сочетающая пошаговые бои с динамичными тактическими сражениями на сетке, динамичными событиями и продуманными взаимодействиями. Новые навыки, способности фракций и синергия юнитов расширяют стратегические возможности по набору, улучшению и командованию армиями, комбинируя уникальные навыки и способности для победы над врагом в пошаговых сражениях. Открывайте новых компаньонов, которые помогут вам в поисках спасения Невендаара, исследуйте новые регионы, встречайте интересных персонажей, сталкивайтесь с гномами и выясняйте, друзья они или враги, сражайтесь с ужасающими противниками и погружайтесь в увлекательные квесты по мере развития сюжета.

Вернитесь в Невендаар спустя пятнадцать лет после того, как Авианна победила злобных богов и взошла на престол в качестве королевы, освободив королевство от тиранической власти. Преодолейте трудности управления королевством, пока Авианна борется с ужасающими явлениями и страхом перед своей силой, а неизвестная сила начинает сеять безумие по всему миру. Судьба Невендаара и всего мира зависит от ваших решений, которые вы примете, стремясь раскрыть правду о непрекращающихся конфликтах, темной магии и скрытых заговорах.