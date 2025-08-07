Возвращение в Невендаар: состоялся анонс мрачной пошаговой ролевой стратегии Disciples: Domination

Artefacts Studio официально анонсировала Disciples: Domination — новую главу в легендарной серии мрачных стратегических RPG. Игра выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
События развернутся спустя 15 лет после финала предыдущей части, когда Невендаар был освобождён от богов. Теперь игрокам предстоит вернуть трон королевы Авианны и попытаться удержать королевство на грани распада.
В Domination упор сделан на сочетание тактических пошаговых сражений и управления империей: из столицы игрок принимает судьбоносные решения, развивает армию, взаимодействует с персонажами и влияет на политическую карту мира.
Система боёв была переработана: бои станут быстрее и насыщеннее за счёт динамических событий, новых навыков и уникальных фракционных способностей. Дополнительно появится механика синергии между отрядами.
Главным сюжетным поворотом станет возвращение Горных Кланов. Гномы вновь заявили о себе, но пока остаются непредсказуемой силой. Станут ли они союзниками — или новой угрозой?
Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого в Steam. Игра получит текстовый перевод на русский язык
Опять вместо чего-то, похожего на шедевральную вторую часть, какая-то калька HoMM VII :(
С одной стороны рад, что серия жива, но с другой это снова не мрачная стратегия с рпг элементами, а King's Bounty. Печаль
King's Bounty исключая инфернальное га...нище 2021 года замечательные игры.
Что самое забавно King's Bounty 2 тож не был King's Bounty
да, но лично мне хочется увидеть новую Disciples как 2/3, то есть пошаговую стратегию и на современных технологиях, и чтобы открывая экран замка нежити или демонов и рассматривая их юниты испытывался одновременно и восторг и ужас (хотя из-за возраста последнее вряд ли, но все же), а не вот эту вот мультяшку.
Да уж....Настолько мрачно и мультяшно что охватывает истинный ужас....
Хуже этого уже не будет... или
это продолжение. От другой студии. По мне будет хуже.
та ладно. Нам в видео прямо таки показывают все то же соевое фентези
Ты хоть сыграл? Я сыграла, в целом, сюжетка мне зашла, единственное, что бои под конец немного надоедали.
Это не Дисайплс а какой то HOMM из новоделов, максимально донный.
Опять шмара гг тьфу
Инста скип, даже 3я часть Disciples III: Reincarnation (переделанная) от акеллы была лучше намного чем то что вышло и выйдет.
помню вторую охрененная была
Да это одна из лучших их в жанре темное фэнтези на моем опыте отвечаю. Атмосфера просто сумасшедшая.
Бедные Дисы, во что вас превратили...