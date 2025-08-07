Возвращение в Невендаар: состоялся анонс мрачной пошаговой ролевой стратегии Disciples: Domination

Artefacts Studio официально анонсировала Disciples: Domination — новую главу в легендарной серии мрачных стратегических RPG. Игра выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

События развернутся спустя 15 лет после финала предыдущей части, когда Невендаар был освобождён от богов. Теперь игрокам предстоит вернуть трон королевы Авианны и попытаться удержать королевство на грани распада.

В Domination упор сделан на сочетание тактических пошаговых сражений и управления империей: из столицы игрок принимает судьбоносные решения, развивает армию, взаимодействует с персонажами и влияет на политическую карту мира.

Система боёв была переработана: бои станут быстрее и насыщеннее за счёт динамических событий, новых навыков и уникальных фракционных способностей. Дополнительно появится механика синергии между отрядами.

Главным сюжетным поворотом станет возвращение Горных Кланов. Гномы вновь заявили о себе, но пока остаются непредсказуемой силой. Станут ли они союзниками — или новой угрозой?

Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого в Steam. Игра получит текстовый перевод на русский язык