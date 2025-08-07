ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Disciples: Domination 2026 г.
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
1 1 оценка

Возвращение в Невендаар: состоялся анонс мрачной пошаговой ролевой стратегии Disciples: Domination

butcher69 butcher69

Artefacts Studio официально анонсировала Disciples: Domination — новую главу в легендарной серии мрачных стратегических RPG. Игра выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

События развернутся спустя 15 лет после финала предыдущей части, когда Невендаар был освобождён от богов. Теперь игрокам предстоит вернуть трон королевы Авианны и попытаться удержать королевство на грани распада.

В Domination упор сделан на сочетание тактических пошаговых сражений и управления империей: из столицы игрок принимает судьбоносные решения, развивает армию, взаимодействует с персонажами и влияет на политическую карту мира.

+ ещё 1 картинка

Система боёв была переработана: бои станут быстрее и насыщеннее за счёт динамических событий, новых навыков и уникальных фракционных способностей. Дополнительно появится механика синергии между отрядами.

Главным сюжетным поворотом станет возвращение Горных Кланов. Гномы вновь заявили о себе, но пока остаются непредсказуемой силой. Станут ли они союзниками — или новой угрозой?

Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого в Steam. Игра получит текстовый перевод на русский язык

37
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Agonia Vendada

Опять вместо чего-то, похожего на шедевральную вторую часть, какая-то калька HoMM VII :(

10
NatanieLzZ

С одной стороны рад, что серия жива, но с другой это снова не мрачная стратегия с рпг элементами, а King's Bounty. Печаль

8
Wersus Pro

King's Bounty исключая инфернальное га...нище 2021 года замечательные игры.

2
Strawberry Pimp

Что самое забавно King's Bounty 2 тож не был King's Bounty

2
NatanieLzZ Wersus Pro

да, но лично мне хочется увидеть новую Disciples как 2/3, то есть пошаговую стратегию и на современных технологиях, и чтобы открывая экран замка нежити или демонов и рассматривая их юниты испытывался одновременно и восторг и ужас (хотя из-за возраста последнее вряд ли, но все же), а не вот эту вот мультяшку.

Wersus Pro

Да уж....Настолько мрачно и мультяшно что охватывает истинный ужас....

5
IBANTO

Хуже этого уже не будет... или

5
Zloimamont

это продолжение. От другой студии. По мне будет хуже.

Jinol

та ладно. Нам в видео прямо таки показывают все то же соевое фентези

5
Рио Фокс

Ты хоть сыграл? Я сыграла, в целом, сюжетка мне зашла, единственное, что бои под конец немного надоедали.

1
DezkQ

Это не Дисайплс а какой то HOMM из новоделов, максимально донный.

5
Veidrd1968

Опять шмара гг тьфу

5
Serpentrage

Инста скип, даже 3я часть Disciples III: Reincarnation (переделанная) от акеллы была лучше намного чем то что вышло и выйдет.

4
WerGC

помню вторую охрененная была

3
SexualHarassmentPanda

Да это одна из лучших их в жанре темное фэнтези на моем опыте отвечаю. Атмосфера просто сумасшедшая.

1
Agonia Vendada

Лпять вместо чего-то, похожего на шедевральную вторую часть, какая-то калька с HoMM VII :(

2
Lu Meng

Бедные Дисы, во что вас превратили...

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ