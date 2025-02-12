Актриса озвучки Карлах из Baldur's Gate 3 отказалась от участия в "приемниках" Disco Elysium без его создателя

Актриса Саманта Беарт, известная по роли Карлах в Baldur’s Gate 3, дала понять, что не намерена участвовать в разработке каких-либо "духовных наследников" Disco Elysium, если над ними не работает Роберт Курвиц — ведущий сценарист и дизайнер оригинальной игры.

На своих страницах в социальных сетях Беарт открыто намекнула, что ей уже поступали предложения присоединиться к одному из таких проектов, но очевидно ей такая идея не понравилось. Более того, она получила уже несколько подобных предложений, поэтому вынуждена публично высказаться на тему всех "наследников" Disco Elysium:

Если ваш ‘духовный наследник’ Disco Elysium не включает Роберта Курвица, то давайте сэкономим друг другу время – не предлагайте мне участие.

После скандального ухода Курвица, художника Александра Ростова и сценаристки Хелен Хиндпере из студии ZA/UM будущее Disco Elysium оказалось под вопросом. В последние месяцы появилось сразу несколько проектов, претендующих на звание его преемника, но внутри сообщества бывших разработчиков развернулся конфликт. В результате каждая новая команда пытается дискредитировать другие и заявляет, что именно она делает "настоящий" продолжатель идеи оригинала.

Слова Беарт — это не только отказ от потенциальных ролей, но и демонстрация поддержки Курвица. Однако есть и позитивные новости для поклонников его работы: в 2024 году он вместе с Ростовым и Хиндпере основал студию Red Info, которая работает над новым проектом. Пока что он засекречен, но в документах компании упоминается некая "Corinthians". Возможно, именно там в будущем Беарт и Курвиц смогут поработать вместе.