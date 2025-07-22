Cool-Games показали русскую озвучку Disco Elysium - студия проводит опрос на русский голос Кима Кицураги

Студия Cool-Games показала первое видео с демонстрацией работы над русской озвучки для Disco Elysium.
В видео студия продемонстрировала то, как будет звучать русская озвучка в игру, а так же представила четыре голоса для персонажа Кима Кицураги - студия проводит голосование и просит пользователей помочь выбрать наиболее подходящего актёра. Итоги голосования студия подведёт уже через несколько дней.
По словам Cool-Games, уже скоро студия опубликует первый билд с русской озвучкой.
К сожалению, я пока ждал озвучку ,прошел игру вообще без голосов. Чисто читая текст, как книгу. И мне понравилось)
такую игру не грех и перепройти..
Когда-нибудь, когда выйдет эта озвучка, то почему нет)
№3, пока лидирует, оч.надеюсь что пройдет..