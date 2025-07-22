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Disco Elysium 15.10.2019
Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху
8.9 1 131 оценка

Cool-Games показали русскую озвучку Disco Elysium - студия проводит опрос на русский голос Кима Кицураги

AceTheKing AceTheKing

Студия Cool-Games показала первое видео с демонстрацией работы над русской озвучки для Disco Elysium.

В видео студия продемонстрировала то, как будет звучать русская озвучка в игру, а так же представила четыре голоса для персонажа Кима Кицураги - студия проводит голосование и просит пользователей помочь выбрать наиболее подходящего актёра. Итоги голосования студия подведёт уже через несколько дней.

По словам Cool-Games, уже скоро студия опубликует первый билд с русской озвучкой.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
KiwiMango

К сожалению, я пока ждал озвучку ,прошел игру вообще без голосов. Чисто читая текст, как книгу. И мне понравилось)

4
andgeka

такую игру не грех и перепройти..

KiwiMango andgeka

Когда-нибудь, когда выйдет эта озвучка, то почему нет)

andgeka

№3, пока лидирует, оч.надеюсь что пройдет..