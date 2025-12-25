ЧАТ ИГРЫ
Disco Elysium 15.10.2019
Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху
8.9 1 226 оценок

Девятой тайной игрой в Epic Games стала Disco Elysium - The Final Cut

Wkeynhk Wkeynhk

Disco Elysium — The Final Cut оказалась девятой тайной игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store. Акция начнется сегодня в 19:00 МСК, продлится ровно один день, и после её активации игра останется у вас навсегда. Забрать игру можно с аккаунта любого региона.

Disco Elysium — The Final Cut — это революционная ролевая игра. Вы играете за детектива с
уникальным набором навыков. Допрашивайте незабываемых персонажей, раскрывайте убийства или берите взятки. Станьте героем или абсолютной катастрофой для человечества.

Комментарии:  13
ChillOrvilleton

ура, годно спс

kotasha

Фальц старт(00

Wkeynhk

Написано же, что раздача начнётся в 19:00 по МСК.

Alex-1785

С 2019 года набралось уже сотни две, а то и больше игр в библиотеке. Ни одну до сих пор не запустил, раздают старье, то что давно пройдено или откровенный кал в который ни кто в здравом уме играть не будет.

ConciseYu

прикольно

IZENGREEN

Хотел купить через GGSL на днях а тут повезло)))

BENDJI

Пока что игры лучше чем было в "слитом" фейковом списке.

ilyush

а тут бесплатно

kotasha Pаrallax

дорого 2р забыл написать(00 не забывай про комиссию на пополнения.

Иваныч из Тулы

Отличная игра 👍

Frost_47

Спасибо купил 🙂

Ramonruns

уже что-то

