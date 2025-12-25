Девятой тайной игрой в Epic Games стала Disco Elysium - The Final Cut

Disco Elysium — The Final Cut оказалась девятой тайной игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store. Акция начнется сегодня в 19:00 МСК, продлится ровно один день, и после её активации игра останется у вас навсегда. Забрать игру можно с аккаунта любого региона.



Disco Elysium — The Final Cut — это революционная ролевая игра. Вы играете за детектива с

уникальным набором навыков. Допрашивайте незабываемых персонажей, раскрывайте убийства или берите взятки. Станьте героем или абсолютной катастрофой для человечества.