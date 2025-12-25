Disco Elysium — The Final Cut оказалась девятой тайной игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store. Акция начнется сегодня в 19:00 МСК, продлится ровно один день, и после её активации игра останется у вас навсегда. Забрать игру можно с аккаунта любого региона.
Disco Elysium — The Final Cut — это революционная ролевая игра. Вы играете за детектива с
уникальным набором навыков. Допрашивайте незабываемых персонажей, раскрывайте убийства или берите взятки. Станьте героем или абсолютной катастрофой для человечества.
Девятой тайной игрой в Epic Games стала Disco Elysium - The Final Cut
Disco Elysium — The Final Cut оказалась девятой тайной игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store. Акция начнется сегодня в 19:00 МСК, продлится ровно один день, и после её активации игра останется у вас навсегда. Забрать игру можно с аккаунта любого региона.
ура, годно спс
Фальц старт(00
Написано же, что раздача начнётся в 19:00 по МСК.
С 2019 года набралось уже сотни две, а то и больше игр в библиотеке. Ни одну до сих пор не запустил, раздают старье, то что давно пройдено или откровенный кал в который ни кто в здравом уме играть не будет.
прикольно
Хотел купить через GGSL на днях а тут повезло)))
Пока что игры лучше чем было в "слитом" фейковом списке.
а тут бесплатно
дорого 2р забыл написать(00 не забывай про комиссию на пополнения.
Отличная игра 👍
Спасибо купил 🙂
уже что-то