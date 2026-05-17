"Это конец": Создатель Disco Elysium объявил, что сиквел вряд ли когда-либо выйдет

В интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, опубликованном 14 мая 2026 года, геймдизайнер и ведущий сценарист Роберт Курвиц сделал убийственное для фанатов признание. По его словам, шансы на выход продолжения культовой RPG Disco Elysium практически равны нулю, а сам проект сиквела (ранее известный как Locust City или X7) "умер еще до того, как успел родиться". Курвиц заявил, что попытки договориться с нынешними владельцами студии ZA/UM зашли в тупик, и теперь даже он сам не представляет сценария, при котором Гарри Дю Буа вернулся бы на экраны.

Главной причиной такого пессимизма стали затяжные судебные разбирательства за права на интеллектуальную собственность. Курвиц, который был вытеснен из основанной им же студии в 2021 - 2022 годах, уже несколько лет пытается через суд вернуть контроль над разработкой.

Это унизительный, изматывающий процесс, который съедает все силы, но отступать нельзя. Либо мы забираем вселенную себе, либо она навсегда остается у тех, кто ее украл. Третьего не дано.

Однако, по ощущениям дизайнера, суды движутся настолько медленно, а разрыв между бывшими коллегами стал настолько глубоким, что даже благоприятное решение уже не сможет воскресить сиквел в том виде, в каком он задумывался.

Тем не менее, Курвиц призвал фанатов не отчаиваться, а следить за его новым проектом. Вместе с другими "изгнанниками" (арт-директором Александром Ростовым и сценаристкой Хелен Хиндпере) при поддержке NetEase он основывает студию Red Info, уже зарегистрировавшую торговую марку Corinthians. Релиз Corinthians ожидается не ранее 2028 года.

Disco был уникальным моментом времени и людей. Сделать Disco 2 без Ростова или Хиндпере - всё равно что готовить борщ без свеклы. Мы строим новый мир. И, возможно, он получится даже лучше, чем старый