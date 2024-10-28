"Игровой индустрии пришел конец": авторы Disco Elysium раскритиковали Valve

Авторы Disco Elysium раскритиковали крупные компании за попытку нажиться на труде разработчиков. Бывшие сотрудники ZA/UM, а ныне работники новой Summer Eternal, уверены, что создатели игр должны найти альтернативу Valve и поменять привычный уклад в индустрии.
"Треть всех доходов от ПК-игр всех разработчиков (от инди до ААА-класса) уходит в цифровые вотчины, самым вопиющим примером из которых является Valve. Я могу представить себе ближайшее будущее с большей властью у разработчиков, но мне не хватает воображения, чтобы представить себе замену Valve. Этот «замок» падет не так легко, но мы должны хотя бы начать открыто обсуждать альтернативы."
Александр Гаврилович уверен, что разработчики игр должны отстаивать свои права против «системной жадности». Катализатором изменений в индустрии сотрудник Summer Eternal видит в октябрьских забастовках работников Ubisoft.
"Забастовки и пикеты, которые мы наблюдаем у Ubisoft, — это первый шаг к расширению полномочий работников индустрии. Я сам придерживаюсь точки зрения, что единственный способ добиться лучших условий — это вступить в кризис, который подчеркивает противоречия общества и заставляет нас менять мир."
Авторы Disco Elysium видят в этой мрачной ситуации возможность для разработчиков поменять условия труда и добиться больших прав. Но в Summer Eternal уверены, что возможные перестановки никак не коснутся обычных геймеров.
"Думаю, старой игровой индустрии пришел конец. Но, к счастью для всех, это не значит конец видеоиграм."
Стим это тупо крайне удобный магазин с кучей очень полезных функций, в том числе вашего же продвижения.
Вышла бы ваша игре ещё где-нибудь я бы её тупо не купил. Вот за это вы и платите.
А потом плачут из-за того, что игры стоят дорого. Габену-то плевать, так как свои 30% в любом случае получит.
Потому что в РФ никто не привык платить за труд других людей. Это в менталитете на столько глубоко, что перевоспитывать веками остается.
Игра, не буханка хлеба или не бутылка алкоголя что бы стоить копейки.
Посмотрите на цены книг, фильмов, подписок на сериалы. Это всё справедливая цена и она будет расти в любом случае. Инфляция обгоняет на много быстрее цены развлекательных продуктов.
Ныть в данном случае остается только реальным бомжам и жадным людям.
И сейчас речь про ААА игры которые точно могут позволить себе стоить до 10 тысяч рублей.
Всякие длс, ремастеры и так далее - очевидный скам зачастую.
Какая Россия плохая, да?
Если бы я должен был платить за каждую игру,книгу,фильм или музыку(В особенности музыку,30к+ треков металла на компе),то был бы или миллионером,при чём долларовым или просто ничем бы не интересовался.Тем не менее,когда возможность была,я поддерживал рублем тот контент,который мне нравился.А сейчас сами издатели не хотят наших копеек,тем самым еще больше подбивая людей пиратить )
Проблема не только в РФ,а скорее во всём человечестве )
Стим - это площадка для размещения. Не нравится стим - не размещай там и соси лапу как юбики, которые в конце концов решили вернуться. Стим - это ещё и реклама и продвижение на разных фестах, в рекомендациях. Стим - это русификатор и фиксы в сообществах. Стим - это библиотека для коллекционеров игр разных разрабов и жанров. Не нравится - продавайте через собственный сайт, сами занимайтесь маркетинг и продвижением, сами привлекайте сообщество. Пользоваться блага и хотят, платить за это нет и осуждают за то же самое пиратов
Не нравится Валв? Пусть идёт в магазин Эпиков, там его игру раздадут бесплатно.))))
Стимбои первыми потребуют, чтобы было только в Steam, а то их библиотека может подешеветь, а они ими так гордятся.
эти стимбои сейчас с тобой в одной комнате?
Не вижу связи между Valve и кризисом и забастовками Ubisoft, не Valve виноваты в их провалах. А бывшие сотрудники пусть сначала создадут альтернативу ZA/UM и Disco Elysium, а уже потом рассуждают о чужих перспективах. А то сами же разосрались, развалили студию и пошли по судам в том числе из-за денег. Так почему они возмущаются, что посредники между студиями и игроками тоже хотят денег? И зачем им какая-то альтернатива Valve, если им нечего выпускать? Студиям в самом деле никто не мешает искать и разрабатывать альтернативы (только есть ли у них на это деньги?) или продавать игры самостоятельно - пусть пробуют, а мы посмотрим, много ли они продадут таким образом. Но Valve с их Steam - крупнейший агрегатор/дистрибутор, который предоставляет удобную площадку, хранилища, сервис, какое-никакое техническое и маркетинговое сопровождение, и как любой агрегатор, естественно, не делает это бесплатно. И любая альтернативная компания на месте Valve точно так же будет брать с разработчиков свой процент за размещение просто потому, что так работает бизнес: содержание такой крупной площадки стоит денег - соответственно, ее услуги и сервисы тоже стоят денег, это не благотворительность. А как разработчики хотели?
что ему мешало написать свой сайт и продавать там свою игру? И не надо говорить что это будет провал, майнкрафт так продавался, факторио тоже
Так-то разрабов понять можно, 30% габену, затраты на разработку, налоги и т. д., в итоге, чтобы заработать, игра должна прям стрельнуть. С другой стороны, это рынок, и Стим годами работал на то, чтобы стать самой популярной платформой, и теперь лутает кэш.
Работал?)) Легко "работать", когда нет конкурентов и рынок постоянно растёт за счёт увеличения количества игроков.
Ну когда то габеныч говорил что интернет ускорится и все игры будут в цифре, и все над ним смеялись, работа головой тоже работа
Не обязательно "стрелять", чтобы жить прям очень норм с доходов от стим. Просто минимально достойная игра может годами кормить небольшую команду разработчиков. У меня друган так живет с реально нехитовой игрой) Там типа за 5 лет 2k отзывов.
Скорее спасибо CS, Dote 2, Half-Life 2, Team Fortress 2.
Вообщето батракам убейсофта вообще пофиг, сколько там Валв берет долю, бастуют они из-за перемен в рабочем процессе (удаленную работу начали сокращать). На кой фиг их приплели к этой теме, непонятно. Видимо это показатель адекватности этого "недовольного".
По теме же, именно с таким посылом зарождался эпик-стор, типо больше выгоды разработчикам. Но, сорян, деньги не у разработчиков, а у игроков. Что хорошего они предлагают игрокам? А ничего не предагают. Даже гипотетическое снижение цены за счет сокращения доли торговой площадки, будет наверняка профукано нежеланием вводить региональные цены.
Так что Валв лучшие, а остальные идут лесом.
Без стима, все эти разработчики уже давно бы загнулись.Пусть радуются что есть такая популярная площадка, а не нравится пусть валят в ЕГС, правда там им сразу придёт конец.Да и сначала пусть сделают вменяемую игру, а потом возмущаются.
Студии без году неделя, пусть сначала хоть одну нормальную игру сделают, а то может статься так, что "гордые и независимые" загнутся прежде, чем им понадобится альтернатива Valve. Мне как потребителю площадка Valve удобна хотя бы тем, что не надо иметь десять подписок в десяти разных местах ради игр. Хотят изобрести колесо (зачеркнуто) альтернативу тому, что и так работает, ради того, чтобы платить на 10% меньше - флаг им в руки. Но ради отдельных инди-студий я шагу на другую площадку не сделаю, пока на ней не будет представлен полный выбор с ААА-играми во главе. Для прочей мелочи лучшая альтернатива Стиму - зеленый магазин.
Ну он гонит.. тема уже не первый раз возникает, что сделать привлекательный для невдолбенного числа игроков магазин, а потом еще проводить всякие фесты, ивенты и прочее почти каждый месяц это достаточно затратная тема. А огромное количество заинтересованных покупателей, просматривающих магазин чуть ли не каждый день это мега-выгодно для разработчиков.
Любой бизнес стремится стать монополией. А Valve даже не то чтобы стремились, а просто ей стали. Требовать от Valve чтобы они перестали ей быть это весьма оригинально. В каждой стране есть антимонопольные комитеты, которые должны подобным заниматься, но они только-только начали замечать монополию магазинов на смартфонах. Какие протесты? Steam пережил и уход Bethesda, и EA, и Ubisoft. А тут какие-то инди хрены которые ни одной игры ещё не выпустили.
Ну давай. Создай свою альтернативу и продавай там свою игру. И ты потеряешь больше 30%, ибо львиная доля пользователей стима не захочет покупать игру где то еще.
Ох уж эти индюшатники-борцы за всё плохое против всего хорошего.
Почему то во время своих стенаний они напрочь забывают, что на только на поддержание инфраструктуры магазинов по типу Стима ежемесячно уходят колоссальные деньги.
И это без учёта обновления серверов на новое железо.
По большому счету проблема не в Стим-е, а в системе в целом. Торговать много выгоднее чем что либо производить - риски минимальны, вложения минимальны. Инфляция с лихвой успевает покрывать убытки от перепроизводства, а ты паразитируй и процветай - именно так и ведут себя раковые клетки..
Ну вот и пришел конец. Кто ждал и дождался, тот молодец. Расходимся, ребята.
Не-не-не, пока альтернативы будем обсуждать, пока терпеть, а вот потом... ух.
давно уже пришёл конец, где-то в районе 2020-2022, но только сейчас это люди осознают
Если не нравится - сделай своё, чё ныть то. Дурачок этот ваш Сашка Гaвнилович. Ещё и в пример забастовки бездарей из Уебсофта ставить :D
УУУуу Стимохолопы уже забрасывают товарища гнилыми помидорами. Ну вместо того что бы кукарекать на жирную жопу габена, можно тихо свалить в ЕГС, где и комисия поменьше и движок халявный для анальных рабов. Правда есть велика вероятность что вашу игру даже и не заметит никто как какой-нибудь Phantom Brigade. Хотя и в стиме 90% игр нужны чуть менее чем никому (как например недавний Awaken Astral Blade), но все же стимохолопы продолжали и будут продолжать кукарекать о каких-то там 40 лямах аудитории которая стопитсот процентов купит ваше инди-гувно.