"Игровой индустрии пришел конец": авторы Disco Elysium раскритиковали Valve

Авторы Disco Elysium раскритиковали крупные компании за попытку нажиться на труде разработчиков. Бывшие сотрудники ZA/UM, а ныне работники новой Summer Eternal, уверены, что создатели игр должны найти альтернативу Valve и поменять привычный уклад в индустрии.

"Треть всех доходов от ПК-игр всех разработчиков (от инди до ААА-класса) уходит в цифровые вотчины, самым вопиющим примером из которых является Valve. Я могу представить себе ближайшее будущее с большей властью у разработчиков, но мне не хватает воображения, чтобы представить себе замену Valve. Этот «замок» падет не так легко, но мы должны хотя бы начать открыто обсуждать альтернативы."

Александр Гаврилович уверен, что разработчики игр должны отстаивать свои права против «системной жадности». Катализатором изменений в индустрии сотрудник Summer Eternal видит в октябрьских забастовках работников Ubisoft.



"Забастовки и пикеты, которые мы наблюдаем у Ubisoft, — это первый шаг к расширению полномочий работников индустрии. Я сам придерживаюсь точки зрения, что единственный способ добиться лучших условий — это вступить в кризис, который подчеркивает противоречия общества и заставляет нас менять мир."

Авторы Disco Elysium видят в этой мрачной ситуации возможность для разработчиков поменять условия труда и добиться больших прав. Но в Summer Eternal уверены, что возможные перестановки никак не коснутся обычных геймеров.



"Думаю, старой игровой индустрии пришел конец. Но, к счастью для всех, это не значит конец видеоиграм."