Одна из лучших RPG всех времен Disco Elysium выйдет на Android 5 августа

Disco Elysium — одна из самых известных игр последнего десятилетия, завоевавшая множество наград и похвал. Мобильный порт был анонсирован ранее в этом году, и теперь у нее наконец-то есть официальная дата релиза.

Стильная RPG 2019 года выйдет 5 августа, и в ней будет представлена ​​полная озвучка, как в версии The Final Cut, выпущенной в 2021 году. Озвучка доступна только на английском языке, но текст переведен почти на дюжину языков, и этой осенью появятся новые.

Оригинальная игра была переработана, чтобы соответствовать вертикальному формату и сделать игровые сессии более короткими. Идея заключается в том, что игроки могут входить и выходить в любое время, чтобы «увлечь пользователя TikTok быстрыми ударами захватывающей истории, искусства и звука», по словам руководителя студии Дениса Гавела.