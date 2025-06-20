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Disco Elysium 15.10.2019
Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху
8.9 1 100 оценок

Одна из лучших RPG всех времен Disco Elysium выйдет на Android 5 августа

monk70 monk70

Disco Elysium — одна из самых известных игр последнего десятилетия, завоевавшая множество наград и похвал. Мобильный порт был анонсирован ранее в этом году, и теперь у нее наконец-то есть официальная дата релиза.

Стильная RPG 2019 года выйдет 5 августа, и в ней будет представлена ​​полная озвучка, как в версии The Final Cut, выпущенной в 2021 году. Озвучка доступна только на английском языке, но текст переведен почти на дюжину языков, и этой осенью появятся новые.

Оригинальная игра была переработана, чтобы соответствовать вертикальному формату и сделать игровые сессии более короткими. Идея заключается в том, что игроки могут входить и выходить в любое время, чтобы «увлечь пользователя TikTok быстрыми ударами захватывающей истории, искусства и звука», по словам руководителя студии Дениса Гавела.

19
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Rey4rtRO

Хочу напомнить всем тем, у кого проскочила мысль поддержать разработчиков и купить: этих денег они не увидят. Идите на 4пда, господа. Дальше разберетесь.

11
Кей Овальд

Ролевых квестов, а не РПГ. Но, да, шедевр.

5
shit again

Непонятно в каком месте она лучшая РПГ всех времён, но ладно

4
Алан Битаров

Я бы купил, но никак не купить в рф.

4
Ahnx

Хорошая новость. Но всё же - проходить эту замечательную игру лучше не на телефоне.

3
shurasick876

>Disco Elisium
>RPG

Понятно.

3
VaZZers
1
Night Driving Avenger

Ну вообще, это не совсем та Диско, и неизвестно что текущий бездарный состав ЗА/УМ с содержанием наворотил