Одна из лучших RPG всех времен Disco Elysium выйдет на Android 5 августа

Disco Elysium — одна из самых известных игр последнего десятилетия, завоевавшая множество наград и похвал. Мобильный порт был анонсирован ранее в этом году, и теперь у нее наконец-то есть официальная дата релиза.
Стильная RPG 2019 года выйдет 5 августа, и в ней будет представлена полная озвучка, как в версии The Final Cut, выпущенной в 2021 году. Озвучка доступна только на английском языке, но текст переведен почти на дюжину языков, и этой осенью появятся новые.
Оригинальная игра была переработана, чтобы соответствовать вертикальному формату и сделать игровые сессии более короткими. Идея заключается в том, что игроки могут входить и выходить в любое время, чтобы «увлечь пользователя TikTok быстрыми ударами захватывающей истории, искусства и звука», по словам руководителя студии Дениса Гавела.
Хочу напомнить всем тем, у кого проскочила мысль поддержать разработчиков и купить: этих денег они не увидят. Идите на 4пда, господа. Дальше разберетесь.
Ролевых квестов, а не РПГ. Но, да, шедевр.
Непонятно в каком месте она лучшая РПГ всех времён, но ладно
Я бы купил, но никак не купить в рф.
Хорошая новость. Но всё же - проходить эту замечательную игру лучше не на телефоне.
>Disco Elisium
>RPG
Понятно.
Ну вообще, это не совсем та Диско, и неизвестно что текущий бездарный состав ЗА/УМ с содержанием наворотил