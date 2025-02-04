Разработчики Disco Elysium выпустили сумку в виде культового полиэтиленового пакета из игры

Студия ZA/UM представила необычный мерч по мотивам Disco Elysium — сумку Eternal Carrier, выполненную в виде легендарного полиэтиленового пакета, в который главный герой Гарри Дюбуа собирал пустые бутылки, чтобы сдавать их на переработку.

Сумка изготовлена из ультралёгкой и сверхпрочной ткани Dyneema, известной своей износостойкостью. Со временем материал покрывается уникальными складками и заломами, что придаёт каждой сумке неповторимый внешний вид. Покупатели могут выбрать один из двух принтов — «ФАЛН» или «ФРИТТТЕ». Габариты аксессуара составляют 34 × 12 × 55 см.

Носить Eternal Carrier можно как за ручки, так и на плече. Сумка легко складывается, а в ZA/UM уверяют, что это «последняя сумка, которая вам когда-либо понадобится» — она способна выдерживать любые испытания городской среды.

Цена аксессуара составила 159 евро (примерно 16 тысяч рублей). Изготавливается он вручную, а срок производства составляет около шести недель.

Ранее ZA/UM уже выпускали мерч по Disco Elysium, включая куртку Кима Кицураги и пиджак Гарри Дюбуа. Теперь фанаты игры могут дополнить свой гардероб ещё одной культовой вещью.