Студия ZA/UM разрабатывала спин-офф Disco Elysium посвящённый Куно и Куне

Студия ZA/UM разрабатывала спин-офф Disco Elysium под названием Locust City – An Elysium Story, посвящённый Куно и Куне – двум неугомонным рыжим детям из оригинальной игры. Однако проект продержался всего девять месяцев и был отменён.

По утечке презентации стало известно, что сюжет начинался с убийства отца Куно. Герои отправлялись на юг, исследуя мир и ведя расследование. Игроки могли переключаться между персонажами, используя их уникальные реплики и реакции.

Причины отмены проекта неизвестны, но, вероятно, ZA/UM сосредоточилась на разработке Project C4.