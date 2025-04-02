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Disco Elysium 15.10.2019
Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху
8.9 1 032 оценки

Студия ZA/UM разрабатывала спин-офф Disco Elysium посвящённый Куно и Куне

butcher69 butcher69

Студия ZA/UM разрабатывала спин-офф Disco Elysium под названием Locust City – An Elysium Story, посвящённый Куно и Куне – двум неугомонным рыжим детям из оригинальной игры. Однако проект продержался всего девять месяцев и был отменён.

По утечке презентации стало известно, что сюжет начинался с убийства отца Куно. Герои отправлялись на юг, исследуя мир и ведя расследование. Игроки могли переключаться между персонажами, используя их уникальные реплики и реакции.

Причины отмены проекта неизвестны, но, вероятно, ZA/UM сосредоточилась на разработке Project C4.

5
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Taicho

Всем пох** на Куно, как и самому Куно.

5
Пользователь ВКонтакте

Жаль история не продолжилась в 41 участке 😕 // Роман Чудинов

1
Кей Овальд

Жаль, было бы прикольно. Но, видимо, Куно было по***.

1
Anton Vasiljev

CUNO DOESN'T FUCKIN' CARE

А вообще и хорошо. Это же крайне-мерзотнейшие и бесячие персонажи, которых раскатать хотелось по земле. Лучше было бы даже спин-офф про разговаривающий галстук сделать, чем про этих

1
FatalleZ
Это же крайне-мерзотнейшие и бесячие персонажи, которых раскатать хотелось по земле

Мусор хочет сказать, что с Куно что-то не так?

1
Anton Vasiljev FatalleZ

кхе кхе)

0
FatalleZ

Куно прекрасен как второстепенный персонаж, с уникальными репликами и манерой поведения.

Как можно сохранить этот безбашенный образ сделав Куно ГГ слабо представляется, но посмотреть на эксперимент безусловно было бы интересно.

1
Urtan

Спинофф посвященой куни

Уровень к которому стремились

0
Xndr DeKoz

Это не первоапрельская шутка?)

0
Пользователь ВКонтакте

Куно по**й // Кирилл Астовский

0
oleg21412

Проект обещал углубить лор оригинальной игры.

0