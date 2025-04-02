Студия ZA/UM разрабатывала спин-офф Disco Elysium посвящённый Куно и Куне

Студия ZA/UM разрабатывала спин-офф Disco Elysium под названием Locust City – An Elysium Story, посвящённый Куно и Куне – двум неугомонным рыжим детям из оригинальной игры. Однако проект продержался всего девять месяцев и был отменён.
По утечке презентации стало известно, что сюжет начинался с убийства отца Куно. Герои отправлялись на юг, исследуя мир и ведя расследование. Игроки могли переключаться между персонажами, используя их уникальные реплики и реакции.
Причины отмены проекта неизвестны, но, вероятно, ZA/UM сосредоточилась на разработке Project C4.
Всем пох** на Куно, как и самому Куно.
Жаль история не продолжилась в 41 участке 😕 // Роман Чудинов
Жаль, было бы прикольно. Но, видимо, Куно было по***.
CUNO DOESN'T FUCKIN' CARE
А вообще и хорошо. Это же крайне-мерзотнейшие и бесячие персонажи, которых раскатать хотелось по земле. Лучше было бы даже спин-офф про разговаривающий галстук сделать, чем про этих
Мусор хочет сказать, что с Куно что-то не так?
кхе кхе)
Куно прекрасен как второстепенный персонаж, с уникальными репликами и манерой поведения.
Как можно сохранить этот безбашенный образ сделав Куно ГГ слабо представляется, но посмотреть на эксперимент безусловно было бы интересно.
Спинофф посвященой куни
Уровень к которому стремились
Это не первоапрельская шутка?)
Куно по**й // Кирилл Астовский
Проект обещал углубить лор оригинальной игры.