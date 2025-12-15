Вторая часть документалки о Disco Elysium раскрывает магию студии ZA/UM

Вышла вторая часть документального фильма о создании культовой ролевой игры Disco Elysium, в которой подробно рассказывается, как уникальная студия ZA/UM и её среда разработки повлияли на атмосферу и мир проекта. Разработка началась в полуразрушенном здании в историческом районе Таллина, ранее занимаемом хиппи-коммуной. Основатель студии Александр Ростов описал её расширение как «злокачественную игровую опухоль». Именно осыпающиеся стены, лабиринты коридоров и самодельный ремонт стали вдохновением для локаций Мартинеза, таких как «Танцы в тряпье» и «Проклятая торговая зона».

Многие предметы из реальной студии перекочевали прямо в игру: печь, которая «может убить» главного героя, боксёрская груша и мастерская резчицы игральных костей напоминают реальные рабочие пространства команды. Изначально студия состояла всего из трёх человек — Роберта Курвица, Александра Ростова и Юри Сакса. Позже к ним присоединились технические специалисты и сформировалась «клика сценаристов» в лице Арго Туулика, Хелен Хиндпере и Мартина Луйги, которым предстояло создать текст «размером с Библию».

Изначально игра носила название No Truce with the Furies. От классической боёвки пришлось отказаться из-за нехватки средств, а навыки, такие как «Энциклопедия», превратились в полноценные персонажи. Команде также приходилось противостоять давлению издателя, отстаивая свои сроки. Disco Elysium, выпущенная в 2019 году, получила признание и множество наград за глубокий нарратив и уникальный стиль. Документальный фильм продолжает раскрывать историю студии и её «разлёт» по миру; все выпуски доступны в специальном плейлисте на YouTube.