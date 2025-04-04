"Вторжение в личное пространство": студия ZA/UM прокомментировала утечку данных спин-оффа Disco Elysium

Ещё несколько дней назад в сеть утекла внутренняя презентация отменённого спин-оффа Disco Elysium под названием Locust City. Игра должна была рассказать историю парочки знакомых по оригиналу детишек — Куно и Куне. Разработка шла около девяти месяцев, после чего проект тихонько прикрыли.

И вот оказывается разработчики из студии ZA/UM, судя по их реакции, совсем не в восторге от такого поворота событий. Авторы в своём комментарии назвали утечку «нарушением NDA» и даже «вторжением в личное пространство». Но при этом добавили, что гордятся проделанной в прошлом работой, так как она помогает им на текущих проектах. И они продолжат заниматься своим делом.

Видимо, тут речь их новую игру Project C4 на шпионскую тему. И хотя конкретной даты релиза у новинки пока нет, разработчики уверяют, что вкладывают в неё «души и сердца».