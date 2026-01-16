ZA/UM столкнулась с необычной проблемой при разработке Disco Elysium - софт не был рассчитан на такой объем сценария

В новом эпизоде документального сериала Noclip разработчики из студии ZA/UM рассказали о необычных технических трудностях, с которыми столкнулись при создании ролевой игры Disco Elysium.

По словам главного сценариста Хелен Хиндпере, объем текста в проекте превысил возможности используемого профессионального софта. Основной проблемой стал инструмент Articy, предназначенный для управления нелинейными диалогами и повествованием. Программа, ранее справлявшаяся с задачами в других проектах, начала резко замедляться, а затем полностью зависла под нагрузкой сценария Disco Elysium.

Когда разработчики обратились за помощью к создателям софта, те признались, что никогда не сталкивались с подобным - инструмент просто не был рассчитан на столь масштабные и сложные сценарные цепочки.

Сценарист Мартен Раттасепп отметил, что проработка диалогов для отдельных персонажей могла занимать до двух месяцев. В индустрии RPG на подобные задачи обычно отводят лишь несколько дней, поэтому такой подход считался исключительным.

Именно эта тщательная, почти бескомпромиссная работа с текстом и преодоление технических ограничений, по мнению создателей, стали фундаментом уникального повествования и конечного успеха Disco Elysium.