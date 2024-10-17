Thorny Times: ремейк культовой RPG "Времена Раздора" выйдет в Steam

Белорусская студия Aterdux Entertainment анонсировала выход в Steam обновленной версии своей дебютной игры «Времена Раздора» под новым названием Thorny Times. Релиз запланирован на первый квартал 2025 года.

Времена Раздора, выпущенная в 2004 году, представляла собой тактическую RPG с элементами стратегии. Действие игры разворачивалось в фэнтезийном средневековом королевстве. Игрокам предстояло управлять отрядом наемников, выполнять задания, захватывать замки и сражаться с врагами на пошаговых картах.

Разработчики надеются, что обновленная версия игры привлечет внимание как поклонников оригинала, так и новых игроков, интересующихся тактическими RPG. Для этого они активно работают над продвижением Thorny Times на площадке Steam, в том числе с помощью сбора вишлистов.

На странице игры уже доступны скриншоты, информация об игровом процессе и системные требования. Разработчики также обещают регулярно публиковать новости о ходе разработки.