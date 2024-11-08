Thorny Times снята со Steam из-за конфликта разработчиков

Анонсированная на первый квартал 2025 года RPG «Thorny Times», призванная стать духовной наследницей классической игры Времена Раздора, столкнулась с неожиданным препятствием на пути к релизу. Проект был удален из магазина Steam из-за конфликта разработчиков с бывшим коллегой, претендующим на права на название студии Aterdux Entertainment.

Игру разрабатывает Николай Армоник, автор оригинальных Времен Раздора. Она должна была порадовать поклонников тактических RPG в духе старой школы. Однако бывший сотрудник Aterdux Entertainment, Александр Дергай, подал жалобу в Valve, утверждая, что использование названия студии вводит пользователей в заблуждение.

Согласно имеющейся информации, Дергай контролирует аккаунт Aterdux Entertainment в Steam, хотя студия как юридическое лицо прекратила свое существование. Николай Армоник же продолжает разработку игр, используя то же название, считая себя правопреемником. Этот конфликт и стал причиной удаления страницы Thorny Times из магазина.

«Дергай не имеет никакого отношения к разработке игр. Он просто занимает чужое место. Похоже, он надеялся получить деньги за отзыв жалобы, но ошибся». — заявил Николай Армоник в Discord-сообществе игры

Николай уже переименовал студию в Steam и предоставили Valve необходимые документы для подтверждения своих прав. Ожидается, что страница игры будет восстановлена в ближайшее время.