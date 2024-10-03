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Времена Раздора 19.07.2004
Адвенчура, Ролевая, Тактика, Вид сверху, Фэнтези, Средневековье
6.7 9 оценок

Возвращение на Другой берег: новые скриншоты ремейка Времен Раздора раскрывают детали

Extor Menoger

Разработчики ремейка культовой стратегии Времена Раздора поделились свежими скриншотами, демонстрирующими прогресс работы над проектом.

Николай Армоник, один из разработчиков, опубликовал изображения, которые будут размещены на странице игры в Steam. На них можно увидеть переработанные экраны управления отрядами, детально прорисованные локации и примеры сражений. Особое внимание уделено графике, которая стала значительно современнее и привлекательнее.

Дата выхода пока не объявлена, но разработчики продолжают подогревать интерес к проекту, регулярно публикуя новые материалы.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Алекс Рейлор

Боже, вот это реально было бы шикарно. В детстве именно с «Времён Раздора» больше всего впечатлений от невероятной атмосферы. Надеюсь, в ремейке с саундтреком не подкачают.

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