Возвращение на Другой берег: новые скриншоты ремейка Времен Раздора раскрывают детали

Разработчики ремейка культовой стратегии Времена Раздора поделились свежими скриншотами, демонстрирующими прогресс работы над проектом.

Николай Армоник, один из разработчиков, опубликовал изображения, которые будут размещены на странице игры в Steam. На них можно увидеть переработанные экраны управления отрядами, детально прорисованные локации и примеры сражений. Особое внимание уделено графике, которая стала значительно современнее и привлекательнее.

Дата выхода пока не объявлена, но разработчики продолжают подогревать интерес к проекту, регулярно публикуя новые материалы.