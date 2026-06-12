Discounty получит сюжетное обновление People or Profit? - управление магазином выходит на новый уровень

Издатель PQube и разработчик Crinkle Cut Games объявили о выпуске бесплатного обновления People or Profit? для симулятора жизни в супермаркете Discounty. На ПК оно уже доступно, а на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch появится в июле. Таким образом, игра продолжает развиваться уже после релиза, расширяя свою структуру и сюжетную глубину.

Обновление начинается сразу после оригинального финала Discounty и фактически продолжает историю игрока в Бломкесте. После передачи управления тётей Теллар главный герой оказывается в положении, где именно его решения определяют будущее города и самого супермаркета. В зависимости от выбора в разветвлённой финальной линии игроки смогут увидеть один из трёх новых финалов, что заметно повышает реиграбельность проекта.

Одной из ключевых особенностей обновления становятся новые персонажи, каждый из которых влияет на развитие событий. Среди них — Гаспард, мечтающий о собственной гидропонной ферме; Анжел, открывающая элитный продуктовый магазин Muimerp; и Кейси, подросток с сомнительным «бизнесом» из багажника автомобиля. Их истории добавляют дополнительный слой к уже существующей системе выбора между выгодой и интересами жителей.

Помимо сюжетных расширений, People or Profit? делает акцент на развитии города. Игрокам предстоит заниматься восстановлением Бломкеста: возвращать к жизни старые магазины, открывать заброшенные здания и даже заниматься продвижением Discounty через установку рекламных щитов. Такой подход подчёркивает баланс между коммерческим развитием и социальной ответственностью, который лежит в основе игры.

Значительно расширяется и геймплей супермаркета. Игроки смогут самостоятельно формировать ассортимент из более чем 35 новых товаров, использовать гаджеты для автоматизации процессов — от касс самообслуживания до систем онлайн-заказов, а также реагировать на случайные события, меняющие привычный ритм работы магазина.

Отдельно стоит отметить возможность переезда в новый дом, что символизирует переход игрока от временного управления к полноценной интеграции в жизнь города. Это небольшое, но важное дополнение подчёркивает общую идею обновления — развитие не только бизнеса, но и личной истории героя.

People or Profit? выглядит как логичное расширение Discounty, усиливающее её социальную и управленческую составляющую и предлагающее игрокам больше свободы в выборе пути — между прибылью и благополучием окружающих.