Продажи уютного симулятора Discounty превысили 100 тысяч копий: авторы обещают новый контент

Успех Discounty превзошел все ожидания создателей из небольшой команды: всего через неделю после релиза игра разошлась тиражом более 100 000 копий по всему миру на всех платформах! Разработчики благодарят фанатов за поддержку и отмечают, что эта неделя стала одной из самых запоминающихся в их жизни.

Создатели игры работают над Discounty почти пять лет и пока не собираются останавливаться. В ближайшие месяцы фанатов ждут бесплатные обновления контента, которые расширят возможности повторного прохождения и добавят новые сюжетные элементы. Мир Бломкеста скрывает множество загадок, которые предстоит разгадать игрокам.

Перед добавлением нового контента команда готовит патч 2, направленный на улучшение качества жизни в игре. В него войдут десятки мелких исправлений, а главное — ускоренный и пропускаемый отчет о завершении дня. Разработчики обещают, что это не последний патч, и призывают игроков продолжать присылать отзывы и сообщения об ошибках, чтобы сделать Discounty ещё лучше.