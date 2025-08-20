Симулятор супермаркета Discounty готовится открыть свою двери в новом геймплейном трейлере

Crinkle Cut Games готова открыть двери своего необычного симулятора супермаркета Discounty. Релиз состоится завтра, 21 августа, на Steam, PS5, Xbox Series X и Nintendo Switch. Но прежде разработчики подогрели интерес новым трейлером, показанным на Future Games Show.

На первый взгляд, Discounty — это привычный симулятор повседневных забот: работа на кассе, выкладка товаров, управление поставками и забота о прибыли. Ваш магазин в городке Бломкест превращается в центр жизни сообщества, и именно игроку предстоит решать, как его развивать. Однако трейлер ясно даёт понять: за фасадом обычной розничной торговли скрывается нечто более странное.

Городок хранит свои тайны. Местные шепчутся о рыбной монополии в доках, сомнительных рыбных палочках «с праздничным вкусом» и событиях, произошедших в ближайшем лесу. В трейлере даже появляется теневая фигура, явно не связанная с продажей молока или хлеба. Discounty умело смешивает хаос торговли с элементами лёгкого абсурда и мистики, создавая атмосферу, где за каждой полкой может скрываться не только товар, но и новая загадка.

Даже демо-версия, доступная на Steam, уже даёт почувствовать этот баланс между хаотичной рутиной и ощущением, что в Бломкесте что-то идёт не так. Сможете ли вы удержать бизнес на плаву и при этом разобраться в тайнах города? Узнаем совсем скоро.