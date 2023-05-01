Англоязычный трейлер демонстрирует персонажей Disgaea 7: Vows of the Virtueless ©

Nippon Ichi Software готовится к западному релизу седьмой части Disgaea, которая пока пытается завоевать сердца японцев. Сегодня у нас есть возможность познакомиться с парой главных героев Disgaea 7: Vows of the Virtueless.

Фудзи и Пирилика - не совсем "герои", но именно их мы будем сопровождать в следующем тактическом приключении от Nippon Ichi Software. Бренд Disgaea не является одним из самых выдающихся, но если вы цените хороший юмор, абсурдные атаки, сюжет, вдохновленный сумасшедшими аниме-сериалами, или хотите провести за игрой добрых 300 часов, то грядущая Disgaea 7 может стать для вас идеальным выбором.

На данный момент дела у японского релиза седьмой части серии идут неплохо - несколько недель назад сообщалось, что ее продажи превысили 50 000 копий, а в журнале Famitsu игра от NIS получила рейтинг 32/40, где каждый рецензент поставил ей оценку 8/10, так что, согласитесь, это неплохо. Однако фанаты на Западе хотят только одного - чтобы Disgaea 7 была лучше, чем шестая часть.