Disgaea 7 получила новый трейлер, демонстрирующий кастомизацию персонажей-союзников ©

Компания NIS America выпустила новый трейлер к предстоящей пошаговой тактической японской ролевой игре Disgaea 7: Vows of the Virtueless. Трейлер посвящен различным способам, с помощью которых игроки могут настраивать свою команду.

Судя по трейлеру, в Disgaea 7: Vows of the Virtueless будут представлены 45 общих персонажей-союзников, которых можно будет настраивать в соответствии с потребностями игрока. Каждый аспект внешности, способностей и личности этих персонажей может быть настроен игроком.

Трейлер также дает нам возможность поближе познакомиться с некоторыми из этих персонажей-союзников, включая Танцора, Бандита и Большой глаз. Эти персонажи могут быть доработаны до уровня Ultimate с помощью многократных реинкарнаций.

Disgaea 7: Vows of the Virtueless была анонсирована для PC, PS4, PS5 и Nintendo Switch еще в январе. Игра будет выпущена как с английской, так и с японской озвучкой, и будет доступна как в стандартном издании, так и в делюкс-издании. Игра поступит на полки магазинов 6 октября.