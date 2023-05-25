Disgaea 7 2023 г.
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Объявлена дата западного релиза Disgaea 7: Vows of the Virtueless на PS5, PS4, Switch и ПК

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butcher69
Новости

NIS America объявила дату выхода Disgaea 7: Vows of the Virtueless, новой игры в стратегической серии JRPG от Nippon Ichi Software. В Европе она будет доступна с 6 октября 2023 года, в Северной Америке - 3 октября, а в Океании - 13 октября. Анонс сопровождался новым трейлером, посвященным сюжету и персонажам, который вы можете посмотреть в плеере ниже.

Издатель также сообщил, что 7 июня состоится AMA с Шунсуке Миновой, режиссером Disgaea 7: Vows of the Virtueless. Она состоится на Reddit по этому адресу, так что если вы заинтересованы, запишите дату в календарь и готовьте свои вопросы. А пока мы предлагаем вам прочитать наше интервью с Миновой, которое мы опубликовали всего несколько минут назад.

Как и предыдущие главы серии, Disgaea 7 будет сочетать в себе стратегию и ролевую игру. Сюжет будет разворачиваться в мире Himoto Netherworld, вдохновленном японским фольклором, и в нем появятся странствующий самурай Фудзи и девушка-отаку Пиририка.

Не обойдется и без инноваций в геймплее, таких как система Dodeka MAX, которая заставляет персонажей увеличиваться в размерах, вплоть до вытеснения их с карты, и позволяет им наносить мощные удары. Еще одной новинкой станет система реинкарнации предметов, которая позволит им эволюционировать различными способами. Например, можно будет создавать съедобное оружие, получать лечебные эффекты или различные улучшения.

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