Disgaea: Hour of Darkness сознательно создавалась в 2D, чтобы не конкурировать с Final Fantasy 7

Создатели Disgaea: Hour of Darkness изначально рассматривали возможность использования 3D-графики, однако в итоге сознательно сделали ставку на 2D. Как рассказал создатель серии Сохэй Ниикава в интервью Dengeki Online, это решение было не только вопросом художественного стиля, но и способом выжить на рынке, который стремительно переходил к трёхмерной графике.

После неудачных продаж La Pucelle Ниикава опасался, что у Nippon Ichi Software может не оказаться будущего. Поэтому следующий проект решили создавать без оглядки на ограничения и наполнить его всем, что нравилось команде. Так появилась Disgaea: Hour of Darkness — необычная смесь различных идей и игровых систем.

При этом переходить в 3D Ниикава не хотел прежде всего из-за Final Fantasy VII. Увидев масштаб проекта Square, он пришёл к выводу, что небольшой студии бессмысленно пытаться соревноваться с крупными разработчиками на их территории. По его словам, попытка повторить подход Final Fantasy VII могла бы привести Nippon Ichi к серьёзным убыткам.

Вместо этого студия выбрала «стратегию выживания слабых»: 2D-графику, японский юмор, пародии и большое количество игровых механик. Именно сочетание этих элементов впоследствии стало одной из главных особенностей Disgaea.

Дополнительную уверенность Ниикаве придала реакция американских игроков на игру. Он был удивлён тем, насколько хорошо публика воспринимала специфические японские шутки и пародии, и окончательно убедился, что Nippon Ichi стоит доверять собственному стилю, а не пытаться соответствовать тенденциям индустрии.

Сегодня Ниикава работает над новым проектом Demons' Night Fever вместе с Arc System Works. Игра о маленьком демоне Гига Супер Дес должна выйти в 2026 году на PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch.