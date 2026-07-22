Создатель серии Disgaea высказался против отказа от физических копий игр на консолях PlayStation

Создатель серии Disgaea Сохэй Ниикава раскритиковал возможный отказ компании Sony от распространения игр на физических носителях. В рамках общения с журналистами портала Noisy Pixel на выставке Anime Expo 2026 геймдизайнер заявил, что при полном переходе на цифровую дистрибуцию само существование специализированных консолей теряет смысл.

По словам Ниикавы, диски и картриджи представляют собой гораздо большую ценность для аудитории, чем просто способ запуска игры. Для фанатов физическое издание служит памятным предметом и материальным воплощением любимого проекта. Разработчик подчёркивает, что руководители корпораций часто не сталкиваются с ситуациями, когда поклонники приносят коробки с дисками на мероприятия ради автографа.

Японский геймдизайнер считает, что если платформодержатели решат полностью устранить физические тиражи, им логично отказаться и от производства аппаратного обеспечения. В такой концепции традиционная консоль становится лишним звеном, а для доступа к цифровым магазинам пользователям было бы достаточно возможностей обычного телевизора.

Заявление геймдизайнера прозвучало на фоне продолжающегося тренда крупных издателей на сокращение релизов на физических дисках для устройства PlayStation 5 и обсуждений цифрового будущего следующего поколения систем. Подобные изменения вызывают сдержанную реакцию со стороны многих сторонних студий, для которых розничные продажи остаются важным источником доходов и инструментом взаимодействия с аудиторией.