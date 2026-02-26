Анонсирован ролевой экшен Disgaea Mayhem для консолей и ПК

Компания NIS America анонсировала новый ролевой экшен Disgaea Mayhem, который является ответвлением популярной серии. Релиз проекта запланирован на лето 2026 года для консолей PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК. Страница игры уже появилась в магазине Steam, где указано, что выход состоится в 3 квартале 2026 года. Проект не получит поддержку русского языка.

В Disgaea Mayhem пользователи возьмут под прямой контроль наемника по имени N.A., которому предстоит помочь принцессе Tichelle. Главная задача героев заключается в том, чтобы вернуть десерт из рук 6 вассалов. В ходе сражений геймеры смогут наносить огромный урон, который может достигать 1000000 очков за 1 удар. Пользователям будут доступны 7 различных классов оружия, включая мечи, огнестрел, кулаки, топоры и луки. Стиль боя можно менять прямо на ходу, подстраиваясь под ситуацию. Также в битвах можно будет призывать классических демонов, таких как Prinny.

Разработчики из Nippon Ichi Software сохранили классические элементы франшизы. Игрокам предстоит повышать уровень, улучшать экипировку в локации Item World и принимать новые законы в Dark Chocolate Assembly. Также присутствует механика реинкарнации, позволяющая повысить базовые характеристики героя.

Помимо стандартного издания в продажу поступит лимитированная версия стоимостью 99 долларов и 99 центов. В этот набор войдет коллекционная коробка, артбук The Art of Mayhem, оригинальный саундтрек Hellscape, акриловые фигурки главных героев и брелок The Flan Fanatic.