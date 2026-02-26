ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Disgaea Mayhem 3-й квартал 2026 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Аниме
0 0 оценок

Анонсирован ролевой экшен Disgaea Mayhem для консолей и ПК

Extor Menoger Extor Menoger

Компания NIS America анонсировала новый ролевой экшен Disgaea Mayhem, который является ответвлением популярной серии. Релиз проекта запланирован на лето 2026 года для консолей PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК. Страница игры уже появилась в магазине Steam, где указано, что выход состоится в 3 квартале 2026 года. Проект не получит поддержку русского языка.

В Disgaea Mayhem пользователи возьмут под прямой контроль наемника по имени N.A., которому предстоит помочь принцессе Tichelle. Главная задача героев заключается в том, чтобы вернуть десерт из рук 6 вассалов. В ходе сражений геймеры смогут наносить огромный урон, который может достигать 1000000 очков за 1 удар. Пользователям будут доступны 7 различных классов оружия, включая мечи, огнестрел, кулаки, топоры и луки. Стиль боя можно менять прямо на ходу, подстраиваясь под ситуацию. Также в битвах можно будет призывать классических демонов, таких как Prinny.

Разработчики из Nippon Ichi Software сохранили классические элементы франшизы. Игрокам предстоит повышать уровень, улучшать экипировку в локации Item World и принимать новые законы в Dark Chocolate Assembly. Также присутствует механика реинкарнации, позволяющая повысить базовые характеристики героя.

Помимо стандартного издания в продажу поступит лимитированная версия стоимостью 99 долларов и 99 центов. В этот набор войдет коллекционная коробка, артбук The Art of Mayhem, оригинальный саундтрек Hellscape, акриловые фигурки главных героев и брелок The Flan Fanatic.

3
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий