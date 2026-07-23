Nippon Ichi Software выпустила ролевой экшен Disgaea Mayhem на ПК и консолях

Компания Nippon Ichi Software совместно с издательством NIS America официально выпустила Disgaea Mayhem 23 июля 2026 года на ПК в Steam, а также на PlayStation 5, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Проект кардинально отличается от основной линейки серии, так как авторы полностью отказались от пошаговых тактических сражений и перевели игровой процесс в формат динамичного ролевого экшена с прямым управлением персонажем в реальном времени.

Сюжетная линия посвящена опытному наемнику по имени Н.А., которого нанимает юная владычица преисподней Тишель. Завязка конфликта вращается вокруг похищенного пудинга - легендарного десерта, приготовленного прошлым правителем. Бунтующие подданные съели королевское лакомство, и теперь главному герою предстоит вернуть десерт, сразившись с шестеркой бывших соратников владыки, известными как Шесть Психламейтов.

Боевая система предлагает игрокам выбор из 7 различных классов оружия, включая мечи, топоры, кастеты, пистолеты и луки, с возможностью менять стиль боя прямо во время прохождения. В процессе уничтожения орд монстров игрок использует динамичные комбинации и специальные навыки, а также активирует систему связки с боевыми питомцами вроде Prinny и Cu Sith для проведения мощных совместных атак.

Несмотря на смену жанра, разработчики сохранили фирменный глубокий гринд и возможность прокачки показателей до абсолютных пределов. Игроки могут развивать персонажа до 9999 уровня, голосовать за получение тройного опыта в Темном Собрании, настраивать множители ресурсов в Магазине Читов до 600%, проходить настольный режим Темного Мира и совершать постоянные Перерождения для сброса уровня с сохранением базовых характеристик, что позволяет наносить свыше 1 млрд единиц урона за один удар.

Улучшение экипировки происходит в Мире Предметов, где игрок зачищает волны врагов непосредственно внутри своего оружия для повышения его параметров. Соратники и боевые монстры также подлежат Перерождению и улучшению через специальную базу питомцев, что открывает доступ к дополнительным слотам способностей и существенно упрощает битвы с боссами высокого ранга.

В сервисе Steam базовая версия Disgaea Mayhem продается за 2400 рублей, а издания Digital Deluxe Edition и Ultimate Edition с цифровыми артбуками, саундтреками, наборами оружия и сюжетным дополнением Bonus Story: Catastrophe Flan Arc обойдутся вплоть до 4180 рублей. Для запуска на PC потребуется процессор Intel Core i5 8600, 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или RTX 3050 и 4 ГБ свободного места, при этом игра не получила официальную поддержку русского языка.