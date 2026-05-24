Arkane Studios чуть не создали Thief 4 или игру по Blade Runner

Вчера в социальных сетях появилось интересное напоминание о малоизвестном этапе в истории знаменитой студии Arkane. Согласно информации, из видео опубликованого геймдизайнером Рафаэлем Колантонио, до создания культовой игры Dishonored разработчики были близки к работе над продолжением легендарной серии Thief или над проектом во вселенной Blade Runner.

Arkane Studios, ныне известные благодаря сериям Dishonored, Prey и Deathloop, в определённый момент своей истории рассматривали возможность участия в крупных франшизах. По данным, приведённым в видео, студия была близка к тому, чтобы заняться разработкой Thief 4 - продолжения классической стелс-серии, или создать игру по мотивам культового фильма Ридли Скотта Бегущий по лезвию.

До того как мы сделали Dishonored, мы должны были делать либо Thief, либо Blade Runner. Самое забавное, когда к нам обратились из Bethesda, предложение было таким: "У нас есть франшиза Thief, и мы знаем людей, которые должны сделать эту игру - это вы". Это всё равно что подойти к котам и сказать: "У нас тут мешок с кошачьей мятой, а вот ещё один мешок. Какой хотите? Или оба?" Blade Runner и Thief - две наши самые любимые вещи в мире, но Blade Runner, как предложение появился чуть позже. Поначалу речь шла только о Thief, и я был так взволнован. У нас было ужасное положение с точки зрения бизнеса, а они пришли не только чтобы спасти нас, но и принести ту самую интеллектуальную собственность, над которой я хотел работать больше всего. У нас был потрясающий питч для Thief. А затем для Blade Runner у нас был Этсен - наш блестящий аниматор, специалист по бою от первого лица. Что самое смешое, Bethesda не смогла получить права ни на Thief, ни на Blade Runner, и они сказали: "Ничего страшного, оставьте то, что вы делаете, и назовите это Dishonored".

В итоге выбор был сделан в пользу оригинального проекта - Dishonored, который стал настоящим прорывом для студии и во многом определил её стиль: сочетание стелса, иммерсивного симулятора и богатого лора.

Многие фанаты Thief до сих пор ждут достойного продолжения, а идея игры по Blade Runner от Arkane звучит особенно заманчиво - учитывая их любовь к детализированным мирам, моральным дилеммам и киберпанковской стилистике.

Dishonored в итоге стал одним из самых влиятельных иммерсивных симуляторов последнего десятилетия, но история могла пойти совсем другим путём.