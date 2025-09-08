Сценарист Dishonored считал идею игры нелепой, но затем в корне изменил свое отношение к мрачному миру

Соавтор сценария Dishonored и его сиквела, дизайнер и писатель Остин Гроссман, рассказал о создании мрачного мира Данволла и признался, что поначалу считал концепцию проекта «сумбурной и нелепой». В интервью Гроссман вспоминает первые впечатления от работы над игрой:

Когда я пришел в команду, это звучало немного нелепо. Были киты, был Чужак, магия, тьма повсюду. Всё выглядело как хаос. Я думал: как всё это вообще сложится в мир, в который кто-то поверит?

По словам сценариста, большую часть творческого видения задавал Харви Смит, креативный директор Arkane. Именно его идеи легли в основу мира, а задачей Гроссмана было воплотить их в тексте. Он признаётся, что стиль работы над Dishonored кардинально отличался от его обычных произведений:

Ничего из написанного мной для Dishonored не похоже на то, что я делаю в своей литературе. Это было весело — писать максимально мрачно. Будто спросил себя: “А что, если я Кормак Маккарти? Что, если всё должно быть как можно более тёмным?”

Любопытно, что вдохновение Гроссман черпал из неожиданного источника — мюзикла «Свини Тодд» Стивена Сондхайма. По его словам, он даже заимствовал оттуда несколько фраз:

В этом мюзикле есть нужная атмосфера — викторианская тьма, мрачный юмор, жестокая реальность. Это идеально вписалось в тональность игры.

Интересно, что внутри студии разгорелась дискуссия о жанре проекта. Разработчики категорически отказывались называть его стимпанком:

Мы спорили: “Это не стимпанк, не говорите так”. Но смотришь на мир — и сложно отрицать очевидное. Иногда в разработке игр зацикливаешься на мелочах.

Гроссман также рассказал о создании Сердца — мистического артефакта, который главный герой носит с собой и который раскрывает тайные истории жителей Данволла. Эта деталь родилась в совместной работе с Терри Бросиус, автором Thief и голосом ИИ SHODAN из System Shock.

Отдельно сценарист остановился на системе хаоса, определяющей судьбу города в зависимости от решений игрока. По его словам, команда так и осталась недовольна её реализацией:

Все любили идею “высокого” и “низкого” хаоса, но ощущение прогресса было неочевидным. Мы не хотели превращать это в метаигру, но и игроки не всегда понимали последствия своих действий.

Сегодня Гроссман называет работу над серией одной из самых важных в своей карьере, хотя поначалу не ожидал её успеха. Он также подтвердил, что Deathloop и Dishonored существуют в одной вселенной, что открывает простор для будущих историй.

Мир, который создали в Arkane, потрясающий. Я всегда хотел увидеть Dishonored 3. Кто знает, может, когда-нибудь это случится.