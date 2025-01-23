Dishonored 2 обошлась дороже, чем Skyrim, и хотя она не оправдала ожиданий по продажам, репутация серии "спасла студию"

Dishonored 2 - один из лучших иммерсивных симуляторов, когда-либо созданных, - продался не так хорошо, как того заслуживала игра. И если бы не репутация серии, обеспечившая ей "знак качества", и не история Arkane, создавшей, возможно, "самые изысканные игры" Bethesda, студии могло бы и не быть сегодня.

Это утверждает бывший дизайнер Arkane Lyon Жюльен Эвейе, который начинал работу над Dishonored 2 в качестве специалиста по контролю качества, а затем присоединился к команде разработчиков финальной игры серии Dishonored: Death of the Outsider. Несмотря на то, что это великолепное продолжение, оно не оказало того влияния, на которое рассчитывали Arkane и Bethesda.

Это было немного странно и необычно. Думаю, когда Bethesda смотрела на цифры, они думали: "Окей, Skyrim продался так много. И его создание обошлось дешевле, чем создание Dishonored 2. Так что они задавали вопросы. С точки зрения исполнительных директоров, вполне логично задавать такие вопросы: "Почему мы должны продолжать работать с вами?". Но мы знали, что у нас есть своего рода знак качества, ведь мы делаем игры, которые, возможно, считаются самыми совершенными из всего каталога Bethesda.

В то время как Arkane Lyon продолжила создание Deathloop и сейчас работает над Blade, ее американской студии, Arkane Austin, повезло меньше. К сожалению, ей досталась игра Redfall, запуск которой был провальным, что в итоге привело к закрытию студии, подарившей нам феноменальную Prey.

В конце концов Эвейе покинул Arkane и только в прошлом году выпустил свою иммерсивную хоррор-игру Threshold.