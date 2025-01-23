Dishonored 2 обошлась дороже, чем Skyrim, и хотя она не оправдала ожиданий по продажам, репутация серии "спасла студию"

Dishonored 2 - один из лучших иммерсивных симуляторов, когда-либо созданных, - продался не так хорошо, как того заслуживала игра. И если бы не репутация серии, обеспечившая ей "знак качества", и не история Arkane, создавшей, возможно, "самые изысканные игры" Bethesda, студии могло бы и не быть сегодня.
Это утверждает бывший дизайнер Arkane Lyon Жюльен Эвейе, который начинал работу над Dishonored 2 в качестве специалиста по контролю качества, а затем присоединился к команде разработчиков финальной игры серии Dishonored: Death of the Outsider. Несмотря на то, что это великолепное продолжение, оно не оказало того влияния, на которое рассчитывали Arkane и Bethesda.
Это было немного странно и необычно. Думаю, когда Bethesda смотрела на цифры, они думали: "Окей, Skyrim продался так много. И его создание обошлось дешевле, чем создание Dishonored 2. Так что они задавали вопросы. С точки зрения исполнительных директоров, вполне логично задавать такие вопросы: "Почему мы должны продолжать работать с вами?". Но мы знали, что у нас есть своего рода знак качества, ведь мы делаем игры, которые, возможно, считаются самыми совершенными из всего каталога Bethesda.
В то время как Arkane Lyon продолжила создание Deathloop и сейчас работает над Blade, ее американской студии, Arkane Austin, повезло меньше. К сожалению, ей досталась игра Redfall, запуск которой был провальным, что в итоге привело к закрытию студии, подарившей нам феноменальную Prey.
В конце концов Эвейе покинул Arkane и только в прошлом году выпустил свою иммерсивную хоррор-игру Threshold.
Вот третью бы часть выпустили полноценную, а не всякую бяку штамповать. Сеттинг то крутой и геймплей вариативный.
Другие сеттинги тоже норм, им бы тот-же подход как с оригиналом, и вышли бы зашибенные игры.
Ну вот назови схожие по геймплею сеттинги уровня Дисхоноред с такой же проработкой мира. Это не с целью под"бать, это хочется поиграть во что-то интересное, может пропустил чо.
Мне лично приходит на ум схожестью только Deus Ex, те что от Монреаля. Alien Isolation можно добавить с большой натяжкой. Может быть ещё Киберпанк 2077.
Ещё бы она на старте работала, помню на своей 1060-6гб увидел 10 фепасов и сразу пофиг стало на игру, а сегодня всё руки не дойдут запустить её на 2070супс (заценить чё как)
Ну Дизонред 2 такая себе вышла в отличии от скайрима, три раза ставил и три раза сносил, никак не пройду, очень скучно... потому и не продалась, даже Дезлупа интересней и бодрей игралась, да и Prey ни разу не фенаменальный, разве что для жертв научной фантастики, так что провал этих средних игр вполне закономерный.
Эти игры весьма разные по геймплею то, это как деус экс и террарию сравнивать.