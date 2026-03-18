Продажи серии Dishonored превысили 12,5 миллиона копий

Серия стелс-экшенов Dishonored от Arkane Studios достигла впечатляющего коммерческого успеха — суммарные продажи игр франшизы превысили 12,5 миллиона копий по всему миру.
Эту информацию сообщал Кент Хадсон на своей страничке в LinkedIn, чья консалтинговая компания помогала в разработке игр.
Я руковожу консалтинговой компанией, предлагающей креативный анализ и дизайнерские решения для разрабатываемых видеоигр. Среди моих клиентов — Arkane Studios (франшиза Dishonored, более 12,5 млн проданных копий по всей серии), Irrational Games (BioShock Infinite, более 11 млн проданных копий), Three One Zero (ADR1FT) и LucasArts (Star Wars 1313).
Этот показатель подтверждает устойчивый интерес игроков к уникальному сочетанию иммерсивного геймплея, свободы прохождения и мрачной атмосферы, за которую серия и получила признание как критиков, так и аудитории.
Великолепная серия. Жаль заглохла
Только про 3-ю часть и про саму студию ничего хорошего не слышно.
Помню первая часть очень хорошо зашла, а вот со второй было что-то не то, но надо будет перепройти - освежить впечатления....
Этот маркетинговый булшит с 12,5 миллионами проданных копий ничего не даёт.
Грубо говоря (цифры примерные):
Dishonored 1 продался 5 to 6 million copies within its first year. Гипотетически, из этой цифры большая часть была за фулпрайс, а 30% влёгкую за полцены.
Dishonored 2 продался на 2.2 to 2.5 million units within its first year. Опять же, зная прохладный приём второй часть, там хорошо, если половина продаж в первый год быть за фулпрайс. Остальное за полцены уже.
А то что там сверху напродавали с DLC и т.д. — это вообще могли быть продажи за четверть от условного ценника в 60USD.
И это не говоря уже про издержки, вроде комиссии на дисковые версии (~50%), комиссии сторов (~30%) и т.п.
жаль ,ру. озвучку так и не сделали. // Un Forastero