Продажи серии Dishonored превысили 12,5 миллиона копий

Серия стелс-экшенов Dishonored от Arkane Studios достигла впечатляющего коммерческого успеха — суммарные продажи игр франшизы превысили 12,5 миллиона копий по всему миру.

Эту информацию сообщал Кент Хадсон на своей страничке в LinkedIn, чья консалтинговая компания помогала в разработке игр.

Я руковожу консалтинговой компанией, предлагающей креативный анализ и дизайнерские решения для разрабатываемых видеоигр. Среди моих клиентов — Arkane Studios (франшиза Dishonored, более 12,5 млн проданных копий по всей серии), Irrational Games (BioShock Infinite, более 11 млн проданных копий), Three One Zero (ADR1FT) и LucasArts (Star Wars 1313).

Этот показатель подтверждает устойчивый интерес игроков к уникальному сочетанию иммерсивного геймплея, свободы прохождения и мрачной атмосферы, за которую серия и получила признание как критиков, так и аудитории.