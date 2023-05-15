В сеть попали первые скриншоты и подробности файтинга Disney Domination - убийцы Super Smash Bros ©

Похоже Disney работает над своей версия файтинга Super Smash Bros. и Multiversus, где будет представлено множество персонажей из разных франшиз компании. В сеть просочились первые скриншоты грядущего проекта и раскрыты его главные особенности. Новый файтинг от Disney позволит увидеть сражение Таноса, Микки Мауса, Питера Гриффина, Человека-паука и даже Вуди из "Истории игрушек".

Согласно инсайду, новый файтинг уже успели окрестить, как "убийцу Super Smash Bros.". Проект создается под названием Disney Domination, а его производство началось еще в 2018 году. Предположительно на игру был выделен внушительный бюджет, сравнимым с ААА-игрой, однако повреждения этому нет. На просочившихся изображениях можно увидеть персонажа по имени Ультрапламенное Лицо, уничтожающего планету, Вуди в ужасе, Дональда Дака в ярости и Таноса,что намекает на большой ростер персонажей в игре.

Вот что еще известно о Disney Domination из утечки:

На запуске в файтинге будет представлено до 55 персонажей, распределенных по однопользовательской кампании, состоящей из 60 этапов.

Будет много онлайн-режимов, включая онлайн-сражения на 12 игроков, сражения в голосовом чате, «Дисней Доминион», миссии и многое другое.

В Disney Domination будет «гостиная», где игроки смогут поделиться своими сценами и другим контентом.

Игра может похвастаться уникальным художественным стилем и реалистичной графикой.

Как сообщается, Disney Domination будет официально анонсирована этим летом. Релиз игры запланирован на вторую половину 2024 года.