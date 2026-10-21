Disney Dreamlight Valley получит крупное обновление The Keepsake Sea 18 ноября

В Disney Dreamlight Valley скоро можно будет примерить хвост русалки и отправиться исследовать морские глубины. Разработчики представили трейлер The Keepsake Sea — нового дополнения, которое отправит игроков в путешествие по волшебному океану.

Главной особенностью станет возможность превращаться в русалку, погружаться под воду и раскрывать тайны затонувшего мира. Помимо подводных приключений, игроков ждут морские путешествия и встречи с героями известных мультфильмов и фильмов Disney.

Среди новых персонажей появятся капитан Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря», Майло Тэтч из «Атлантиды», Мегара из «Геркулеса», капитан Крюк и Венди из «Питера Пэна». Компанию им составит рыбка Дори из «В поисках Немо», которая станет спутником игрока.

Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea выйдет 18 ноября 2026 года на PC, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X|S, Nintendo Switch и Switch 2, а также на устройствах Apple, включая версию для Apple Arcade.