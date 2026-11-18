Gameloft выпустила дополнение Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea для приключенческого симулятора. Оно открывает морской мир, превращение в русалку, путешествия под водой и новые знакомства.

Игрокам предстоит погрузиться в воды Моря Воспоминаний, раскрыть тайны глубин и отправиться в океанское приключение.

В дополнении появятся пять новых жителей и спутник: Майло Тэтч, капитан Джек Воробей, Мегара, капитан Крюк, Венди и Дори.

Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea уже доступна на Apple Arcade, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.