"Этот сервис нам очень подходит": почему создатели Disney Dreamlight Valley не уходят из Game Pass

Disney Dreamlight Valley не планируют убирать из Game Pass. Как рассказал творческий директор Gameloft Джош Лабелль, проект отлично себя чувствует в подписке Microsoft, даже после того как разработчики отказались от изначальной идеи сделать игру условно-бесплатной и выставили ценник в $39,99.

«Этот сервис нам очень подходит», — признался Лабелль.

Лабелль также добавил, что подписка помогает привлечь игроков, которые иначе никогда бы не открыли для себя этот проект:

«У меня лично есть много друзей, которые ознакомились с проектом именно в Game Pass и влюбились в него».

А тем временем игра продолжает развиваться — уже 26 февраля в Disney Dreamlight Valley появится новый мир с контентом по «Алладину».