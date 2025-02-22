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Disney Dreamlight Valley 05.09.2022
Адвенчура, Другой симулятор, Условно-бесплатная
7.1 86 оценок

"Этот сервис нам очень подходит": почему создатели Disney Dreamlight Valley не уходят из Game Pass

Lunersun
Новости

Disney Dreamlight Valley не планируют убирать из Game Pass. Как рассказал творческий директор Gameloft Джош Лабелль, проект отлично себя чувствует в подписке Microsoft, даже после того как разработчики отказались от изначальной идеи сделать игру условно-бесплатной и выставили ценник в $39,99.

«Этот сервис нам очень подходит», — признался Лабелль.

Лабелль также добавил, что подписка помогает привлечь игроков, которые иначе никогда бы не открыли для себя этот проект:

«У меня лично есть много друзей, которые ознакомились с проектом именно в Game Pass и влюбились в него».

А тем временем игра продолжает развиваться — уже 26 февраля в Disney Dreamlight Valley появится новый мир с контентом по «Алладину».

-6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Victor_von_Ion

Калоделы никому ненужного кала довольны, что доят Мелкософт, получая от них денег. Шок материал.

1
Ceiv

Вот если бы они добавили русский, можно было бы оценить игру.

0
kotasha

Разве что как санкции снимут, за disney ни какого перевода можно не ждать, пример Epic Mickey: Rebrushed, у других игр от этих же разрабов везде был перевод.

0
X_O_MAX_O_X

Так она для девочек же

0
kotasha

Мало того что они отказалась от условно бесплатной модели, так ещё и длц стоят как конь, ладно что хоть игра мне обошлась в 400р, за 4к не стоит даже внимания.

0