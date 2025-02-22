"Этот сервис нам очень подходит": почему создатели Disney Dreamlight Valley не уходят из Game Pass

Disney Dreamlight Valley не планируют убирать из Game Pass. Как рассказал творческий директор Gameloft Джош Лабелль, проект отлично себя чувствует в подписке Microsoft, даже после того как разработчики отказались от изначальной идеи сделать игру условно-бесплатной и выставили ценник в $39,99.
«Этот сервис нам очень подходит», — признался Лабелль.
Лабелль также добавил, что подписка помогает привлечь игроков, которые иначе никогда бы не открыли для себя этот проект:
«У меня лично есть много друзей, которые ознакомились с проектом именно в Game Pass и влюбились в него».
А тем временем игра продолжает развиваться — уже 26 февраля в Disney Dreamlight Valley появится новый мир с контентом по «Алладину».
Калоделы никому ненужного кала довольны, что доят Мелкософт, получая от них денег. Шок материал.
Вот если бы они добавили русский, можно было бы оценить игру.
Разве что как санкции снимут, за disney ни какого перевода можно не ждать, пример Epic Mickey: Rebrushed, у других игр от этих же разрабов везде был перевод.
Так она для девочек же
Мало того что они отказалась от условно бесплатной модели, так ещё и длц стоят как конь, ладно что хоть игра мне обошлась в 400р, за 4к не стоит даже внимания.