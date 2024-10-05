Тимон и Пумба станут частью вселенной Disney Dreamlight Valley уже на следующей неделе

Уже 9 октября, в Disney Dreamlight Valley появятся Тимон и Пумба из мультфильма «Король Лев». Эта парочка станет частью бесплатного обновления «Джунгли зовут», о котором разработчики рассказали в своём последнем видео.

Но не только эта парочка является частью обновления. Игроков также ждёт обновлённый мир «Короля Льва», который теперь можно будет исследовать при дневном свете. Вместе с Тимоном и Пумбой игроки отправятся на «расслабляющий отдых в джунглях», где научатся «ценному искусству отдыха и релаксации». А после завершения этого приключения наши новые друзья обоснуются в основном мире игры, принеся с собой уникальные квесты и награды.

Кстати, о наградах. В игре появится новый Star Path (что-то вроде боевого пропуска), на этот раз вдохновлённый музыкальными фестивалями и рок-концертами. Night Show Star Path предложит игрокам «бунтарскую одежду и причёски», а также элементы для создания собственной концертной площадки, включая неоновые огни и даже пиротехнику.

И напоследок, разработчики не забыли про улучшение качества жизни в игре. Внутриигровой магазин Скруджа МакДака ждут перемены: теперь там будет больше мебели и шанс увидеть дополнительный декор для миров. А для тех, кто любит держать всё под контролем, добавят новые схемы управления в режиме редактирования и возможность добавлять рецепты крафта и задания в экранный трекер квестов.