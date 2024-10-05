Тимон и Пумба станут частью вселенной Disney Dreamlight Valley уже на следующей неделе

Уже 9 октября, в Disney Dreamlight Valley появятся Тимон и Пумба из мультфильма «Король Лев». Эта парочка станет частью бесплатного обновления «Джунгли зовут», о котором разработчики рассказали в своём последнем видео.
Но не только эта парочка является частью обновления. Игроков также ждёт обновлённый мир «Короля Льва», который теперь можно будет исследовать при дневном свете. Вместе с Тимоном и Пумбой игроки отправятся на «расслабляющий отдых в джунглях», где научатся «ценному искусству отдыха и релаксации». А после завершения этого приключения наши новые друзья обоснуются в основном мире игры, принеся с собой уникальные квесты и награды.
Кстати, о наградах. В игре появится новый Star Path (что-то вроде боевого пропуска), на этот раз вдохновлённый музыкальными фестивалями и рок-концертами. Night Show Star Path предложит игрокам «бунтарскую одежду и причёски», а также элементы для создания собственной концертной площадки, включая неоновые огни и даже пиротехнику.
И напоследок, разработчики не забыли про улучшение качества жизни в игре. Внутриигровой магазин Скруджа МакДака ждут перемены: теперь там будет больше мебели и шанс увидеть дополнительный декор для миров. А для тех, кто любит держать всё под контролем, добавят новые схемы управления в режиме редактирования и возможность добавлять рецепты крафта и задания в экранный трекер квестов.
Тромбон и Тумба не решат гимор с поминутным корчеванием коряг, прущих отовсюду пакостных произростаний и грёбаных цветочков. Только отвернулся - бац, а сзади уже что то выткнулось. C неимоверной скоростью спавнятся и камни, и сучья, и кости.... до полного и непролазного засёру локаций. Строиться в удовольствие нереально. Да там ни только вечная борьба с навязчивой флорой, там ещё и ограничение на запас хабара и его размещение. Под конец приходилось просчитывать чуть не каждую поставленную заборину. Частенько и квесты торкает, и они повторяются по кругу....Плюнул на всю эту халабуду....хотя, графон мультяшно приятный и яркий. Главным образом на него и польстился.
У всех персов фразы выдернуты из мультов, заморачиваться с оцифровкой голосов актеров не стали...В итоге у них по три - четыре фразы, и на второй день игры я начал от них прятаться...Но это оказалось бесполезно, ибо они подло проскриптованы быть поближе к игроку. Я от них а они за мной. И снова, в миллионный раз Гуффи вопрошал ' how are you doing today ? '. Короче это АД.
и кто из них гей а кто нигер ?
Оба // Вадим Аликин
Блин, бедные пацаны, что с ними сделаююют....
это какая то агуша для пятилеток
Ну тебе тоже когда то было 5 лет... Наверно
Ток это условно-бесплатная дрочильня, в которую пятилетки играть не должны так-то
Только она не бесплатная, они отменили условно бесплатное распространения, они даже ценник подняли после раннего доступа, ещё длц платные пошли.