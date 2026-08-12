В Disney Dreamlight Valley отправились в медовую чащу: вышло крупное DLC по мотивам Винни-Пуха

В Disney Dreamlight Valley состоялся релиз крупного дополнения Honeyglow Woods, которое переносит игроков в новую волшебную локацию, вдохновлённую историями о Винни-Пухе. Вместе с любимым медвежонком им предстоит разобраться с загадочным туманом, вернуть тепло в лесную чащу и заняться новыми активностями, включая поиск ежей и сбор мёда.

На этом развитие игры не остановилось. В конце июля симулятор получил обновление Pixel Perfect, добавившее новую ступень системы дружбы. Достигнув максимального уровня отношений с персонажами, игроки смогут стать лучшими друзьями и получить ценные бонусы, а также новую способность к быстрому бегу. Кроме того, в деревне появился Ральф, а боевой пропуск пополнился новой линейкой наград.

Разработчики также выпустили благотворительный набор с медвежонком. Средства от его продажи будут направлены в фонд Nature Conservancy Canada — приобрести набор можно до 23 сентября.

Не обошлось и без сезонного контента. В Disney Dreamlight Valley вновь проходит событие Summer Sizzle, во время которого игроки могут заняться традиционной охотой за зефиром. Оно продлится до 18 августа. Следом за ним, с 16 по 29 сентября, состоится осеннее событие Memory Mania.

Таким образом, Honeyglow Woods стало далеко не единственным поводом вернуться в Disney Dreamlight Valley этим летом: разработчики одновременно продолжают расширять мир, развивать социальные механики и поддерживать сезонные активности.