Зимняя сказка в Долине: Disney Dreamlight Valley открывает бал с Золушкой

Disney Dreamlight Valley — одна из самых душевных игр-симуляторов жизни последних лет, которая вновь возвращает игроков в атмосферу уюта, волшебства и любимых диснеевских историй. Проект Gameloft продолжает уверенно развиваться, регулярно пополняясь новыми персонажами, квестами и событиями, и каждое обновление ощущается как маленький праздник. Неудивительно, что анонс зимнего DLC вызвал живой интерес у сообщества.

10 декабря 2025 года вышло дополнение «The Winter Ball», приуроченное к зимнему сезону. Вместе с релизом разработчики представили официальный трейлер, который наглядно демонстрирует праздничное преображение Долины и знакомит игроков с главным украшением обновления — Золушкой, одной из самых ожидаемых героинь в игре.

Сюжет дополнения закручивается вокруг магического проклятия. Игрокам предстоит помочь Крёстной фее снять заклинание с загадочной тыквы, чтобы освободить Золушку и пригласить её в Долину. После этого откроется полноценная цепочка заданий, посвящённая развитию дружбы, личным увлечениям героини и подготовке к роскошному зимнему балу.

Помимо сюжетного контента, «The Winter Ball» приносит множество тематических новинок: зимние костюмы, праздничную мебель, декоративные элементы и уютные предметы интерьера, которые помогут создать по-настоящему сказочную атмосферу. Обновление обещает стать идеальным поводом вновь вернуться в Disney Dreamlight Valley и окунуться в зимнюю магию.