Disney Epic Mickey: Rebrushed может выйти на iOS и Android - HandyGames намекнула на скорый анонс

Похоже, Disney Epic Mickey: Rebrushed действительно готовится к выходу на мобильных устройствах. На это неожиданно намекнула компания HandyGames, отвечая одному из поклонников игры.

Пользователь Reddit отправил студии собственный концепт страницы Disney Epic Mickey: Rebrushed в Google Play и поинтересовался, возможен ли выпуск игры на iOS и Android. В ответ представители HandyGames поблагодарили его за идею и дали весьма интригующий комментарий.

«Спасибо за приятный и подробный отзыв — и за то, что заставили нас подумать, будто мы случайно уже выпустили игру. Скоро последует анонс, так что следите за новостями».

Хотя в сообщении напрямую не говорится о мобильной версии Disney Epic Mickey: Rebrushed, многие поклонники восприняли его как намёк на скорый анонс именно такого порта.

Подобный сценарий выглядит вполне реалистично. HandyGames, входящая в состав THQ Nordic, уже неоднократно переносила консольные игры издателя на смартфоны. В частности, компания выпустила мобильные версии SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated и SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, разработанных той же студией Purple Lamp.

На данный момент Disney Epic Mickey: Rebrushed доступна на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Также известно, что версия для Nintendo Switch 2 выйдет 6 октября 2026 года. Если намёк HandyGames действительно касается мобильного порта, официальный анонс может состояться уже в ближайшее время.