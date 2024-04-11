Издательство THQ Nordic представило 8 минут геймплея Disney Epic Mickey: Rebrushed

Сегодня издание Gamespot поделилось целыми 8 минутами игрового процесса предстоящего ремейка игры Disney Epic Mickey: Rebrushed.

Геймплей был записан с версии для Nintendo Switch. Ремейк выпустит издательство THQ Nordic, а разрабатывает его студия Purple Lamp. Над оригинальной игрой работал Уоррен Спектор - создатель франшиз System Shock и Deus Ex.

Оригинальная игра вышла в 2010-м году эксклюзивно для Wii. Ремейк, в свою очередь, заглянет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Выход игры запланирован в этом году.