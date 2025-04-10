Платформер Disney Illusion Island выйдет на ПК и консолях с новым контентом и улучшенной графикой

Disney и студия Dlala Studios официально анонсировали мультиплатформенный релиз Disney Illusion Island. Уже 30 мая игра появится на PC (Steam, Microsoft Store, GOG), PS5 и Xbox Series X/S. В этот же день в Северной Америке выйдут физические издания для PS5 и Xbox с эксклюзивным постером, а в Европе релиз запланирован на 27 июня.

Кроме выхода на новые платформы, игра получит обновление с новым контентом: знаменитый Скрудж Макдак принесёт новую способность под названием Dig!, которую можно использовать для постоянных улучшений в режиме Cave Adventuring Scavenger Hunt (C.A.S.H.). Этот контент станет доступен и для Nintendo Switch.

В честь релиза разработчики выпустили новый трейлер, демонстрирующий всех четырёх героев — Микки, Минни, Гуфи и Дональда — а также яркий визуальный стиль и разнообразие уровней. На новых платформах игра будет выглядеть лучше благодаря более высокому разрешению.

Disney Illusion Island — это метроидвания с кооперативным мультиплеером для 2–4 игроков. Игроки исследуют красочный остров, открывают секреты и используют уникальные способности персонажей. На момент выхода на Switch игра получила положительные отзывы, собрав 73 балла на Metacritic.