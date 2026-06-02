Atari и Digital Eclipse анонсировали сборник ретро-игр по Истории игрушек и ремастер Toy Story 3

Издательство Atari и студия Digital Eclipse анонсировали 2 проекта по франшизе История игрушек, релиз которых запланирован на 15 октября 2026 года. Игроки смогут приобрести сборник классических платформеров Disney•Pixar Toy Story: Retro Roundup!, а также обновленное издание трехмерного приключения Disney•Pixar Toy Story 3 Complete Edition.

1-й проект под названием Disney•Pixar Toy Story: Retro Roundup! представляет собой коллекцию, в которую вошли 5 ретро-игр, представленных в 11 различных версиях для домашних и портативных консолей. В сборник включены оригинальная Toy Story 1995 года выпуска, 2 разные версии Toy Story 2 1999 года, включая издание Buzz Lightyear to the Rescue!, а также космический платформер Buzz Lightyear of Star Command 2000 года и гоночная игра Toy Story Racer 2001 года. В качестве дополнительного бонуса в состав коллекции добавлена приключенческая игра A Bug’s Life 1998 года, созданная по мотивам другого известного мультфильма студии Pixar.

Разработчики из Digital Eclipse оснастили все классические игры сборника современными функциями для удобства прохождения. В проектах появится возможность мгновенной перемотки игрового процесса назад для исправления ошибок при неудачных прыжках или пропущенных ударах. Также будут доступны сохранения в любой точке, тренировочный режим, подробные инструкции и специальные чит-коды от динозавра Рекса, позволяющие активировать бесконечные жизни, неуязвимость или сразу открыть все уровни и персонажей. Помимо этого, в состав сборника войдет виртуальный музей с архивными материалами, редкими дизайн-документами, историческими фотографиями процесса разработки, эксклюзивными интервью с создателями оригинальных игр и встроенным музыкальным плеером с полными саундтреками.

2-м анонсированным проектом стал ремастер Disney•Pixar Toy Story 3 Complete Edition, базирующийся на трехмерном платформере 2010 года. Обновленная версия предложит повышенное разрешение, улучшенную графику и увеличенную частоту кадров. Игра включает в себя как сюжетный режим, детально воссоздающий события оригинального анимационного фильма, так и популярный режим песочницы под названием Ящик с игрушками. В этой ковбойской песочнице пользователи смогут выполнять задания других персонажей, зарабатывать золото, строить и кастомизировать здания, а также менять внешний вид местных жителей.

В состав издания Toy Story 3 Complete Edition войдет контент, который ранее являлся эксклюзивным для определенных платформ, включая возможность сыграть за злого императора Зурга в режиме песочницы и 4 тематических набора для украшения игрового пространства. Игровой процесс поддерживает совместное прохождение для 2 человек в режиме разделенного экрана как в сюжетной кампании, так и в свободной песочнице.

Оба релиза запланированы на 15 октября 2026 года для PC в сервисе Steam, а также для консолей PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox и Nintendo Switch. На физических носителях игры будут распространяться в формате двойного набора, объединяющего оба издания на одном картридже или диске.