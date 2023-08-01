Disney Speedstorm представляет новый сезон Ohana с героями мультфильма "Лило и Стич" ©

Поклонники аркады Disney Speedstorm с нетерпением ждали третий сезон, который получил название Ohana и был вдохновлен знаменитым мультфильмом под названием "Лило и Стич". В рамках этого сезона представлены новые гонщики, трасса и многое другое.

Среди гонщиков, которые были вдохновлены персонажами мультфильма "Лило и Стич" вы встретите, как ни странно, Лило и Стич, Джамбо, Капитана Ганту и Ангела. Каждый из них имеет свои особенности и навыки, а разблокировать их можно разными путями: при помощи бесплатных испытаний, премиум-тройки Golden Pass и специальных заездов.

Кроме того, во второй половине сезона на треки Disney Speedstorm выйдут гонщицы Минни Маус и Дейзи Дак из коллекции "Микки и его друзья". Игроки смогут участвовать во временных мероприятиях, чтобы разблокировать этих персонажей и использовать в гонках.