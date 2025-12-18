Джуди, Ник и Флеш выходят на старт: в Disney Speedstorm начался сезон "Партнёры по лапам" с героями "Зверополиса"

Гоночная аркада Disney Speedstorm получила 17-й сезон под названием «Партнёры по лапам», целиком посвящённый мультфильму «Зверополис». Разработчики представили свежий трейлер и сразу запустили обновление — сезон стартовал 18 декабря.

Главными новинками стали новые гонщики: неутомимая офицер Джуди Хоппс, харизматичный мошенник Ник Уайлд и ленивец Флеш, который, вопреки ожиданиям, тоже готов к заездам. Вместе с персонажами в игру добавили новые трассы, вдохновлённые знакомыми районами Зверополиса, включая «Маленькую Райскую долину».

Disney Speedstorm остаётся бесплатной командной гонкой и доступна на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК. Новый сезон обещает яркие заезды и ещё больше мультяшного драйва.