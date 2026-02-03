Молния МакКуин выходит на старт: Disney Speedstorm запускает сезон Cars

Gameloft объявила дату выхода нового тематического сезона для бесплатной аркадной гонки Disney Speedstorm. Следующее крупное обновление будет посвящено франшизе Cars и станет заметным этапом в развитии проекта, ориентированным как на давних поклонников мультфильма Pixar, так и на активное сообщество игроков.

Главной звездой сезона станет Молния МакКуин, который официально пополнит список доступных гонщиков. Его появление сопровождается тематическим визуальным оформлением, новыми элементами стиля и контентом, вдохновлённым миром Тачек. Разработчики подчёркивают, что, несмотря на яркую коллаборацию, игра сохранит фирменную динамику и аркадный темп, которые остаются ключевыми особенностями Disney Speedstorm.

Сезон Cars стартует 12 февраля. Обновление будет доступно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC (Steam). В Gameloft отмечают, что тематические сезоны остаются основой долгосрочной поддержки Disney Speedstorm и в будущем игра продолжит регулярно получать новый контент, расширяющий её вселенную.