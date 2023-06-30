Полная версия Disney Speedstorm выйдет 28 сентября и станет бесплатной ©

Gameloft объявила, что Disney Speedstorm покинет платный ранний доступ и станет бесплатной 28 сентября.

Кроссплатформенная гоночная игра в настоящее время доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store как Founder’s Packs по цене от 29,99 долларов США / 29,99 евро. Наборы содержат эксклюзивный контент, в том числе несколько ограниченных по времени гоночных костюмов и раскраски для картов. На всех платформах также будут действовать специальные скидки от 20 до 30 процентов.

«С момента запуска раннего доступа мы получили бесценные отзывы и поддержку от игроков, которые сыграли важную роль в превращении Disney Speedstorm в невероятную гоночную игру, какой она является сегодня», — говорит игровой менеджер Аска Судзуки в пресс-релизе. «Энтузиазм, преданность и любовь нашего невероятного сообщества к игре были нашим вдохновением с самого первого дня, и мы не можем дождаться, чтобы продолжить это путешествие вместе, когда мы вступаем в этот захватывающий новый этап».

Вице-президент Gameloft Barcelona и менеджер студии Александру Адам добавил:

«Мы очень гордимся тем, во что превратилась Disney Speedstorm. Благодаря дополнениям и улучшениям, сделанным во время раннего доступа, мы рады перейти к бесплатной игре, которая обеспечивает настоящую и надежную соревновательную и совместную игру».