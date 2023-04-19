Разработчик Disney Speedstorm приносит извинения пользователям, которые не могут скачать игру ©

Период "раннего доступа" для Disney Speedstorm наступил, но, похоже, что уже есть определенные проблемы в ее запуске. Как сообщается в официальном аккаунте Disney Speedstorm, существует проблема, не позволяющая "некоторым игрокам", оформившим предварительный заказ на эту версию, загрузить игру. Поэтому, если у вас сейчас возникли трудности с доступом к игре, возможно, причина в этом.

Мы знаем о проблеме, из-за которой некоторые игроки, сделавшие предварительный заказ, не могут загрузить игру, и приносим свои извинения. Мы находимся в контакте с нашими партнерами, чтобы исправить проблему как можно скорее, но, к сожалению, решение, похоже, требует больше времени. Решение этой проблемы является нашим главным приоритетом на данный момент - как только у нас появятся какие-либо подробности, мы сообщим вам об этом. Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства и с нетерпением ждем, когда все вы сможете играть в игру.

Если вы хотите присоединиться к веселью раньше, стандартный пакет основателя обойдется вам в 29,99 долларов США, а пакеты deluxe или ultimate можно приобрести за 49,99/69,99 долларов США. Позже игра также будет выпущена в качестве free-to-play.