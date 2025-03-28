Мир волшебства и коварных интриг: cостоялся релиз визуальной новеллы Disney Villains Cursed Cafe

Bloom Digital Media совместно с Disney Games представили новую визуальную новеллу – Disney Villains Cursed Cafe, в которой легендарные диснеевские злодеи предстают в неожиданном современном образе. Игра уже доступна на PS5, Xbox Series, Switch и PC по цене $14,99.

Вы возьмёте на себя роль зельевара, управляющего неприметной кофейней, которая волшебным образом превращается в таинственное заведение для любителей магических напитков. Ваши клиенты – Круэлла де Виль, Злая Королева, Гастон, Капитан Крюк, Джафар, Малефисента и Урсула. У каждого из них есть современные амбиции – от популярности в соцсетях до славы на реалити-шоу.

Создавая уникальные зелья из ингредиентов, предоставленных Йзмой, вы сможете влиять на судьбы злодеев, помогая им достичь целей или раскрыть их истинные желания.

Главные особенности

Алхимия и интриги – создавайте волшебные смеси для культовых злодеев, переосмысленных в современном мире.

Нелинейный сюжет – ваши решения меняют истории персонажей и приводят к разным финалам.

Развитие кафе – украшайте его тематическими подарками и раскрывайте его тайны.

Disney Villains Cursed Cafe предлагает уютный, стильный и интригующий игровой опыт, который понравится поклонникам визуальных новелл и диснеевских злодеев.