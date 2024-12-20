Экшен Disorder с киборгом-девушкой в эффектном обтягивающем костюме выйдет в конце января 2025 года

Компания GRUMPY объявила, что roguelike-экшен Disorder появится на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 22 января 2025 года. Игра также доступна для предварительного заказа в PlayStation Store.

В Disorder игрокам предстоит помочь девушке с потерянной памятью сбежать из загадочного универмага и раскрыть правду о её прошлом. Это roguelike dungeon crawler с упором на эмоциональное развитие персонажа и многократное прохождение.

Ключевые особенности:

Сюжет о самопознании. Девушка преодолевает свои внутренние травмы, постепенно восстанавливая воспоминания.

Девушка преодолевает свои внутренние травмы, постепенно восстанавливая воспоминания. Перепроходимость. Генерируемые уровни и возможность усиления героя через «стол подарков» обеспечивают уникальный опыт с каждым прохождением.

Генерируемые уровни и возможность усиления героя через «стол подарков» обеспечивают уникальный опыт с каждым прохождением. Подходит для всех. Игра сочетает глубокий сюжет с возможностью совершенствования навыков, привлекая как новичков, так и опытных игроков.

Disorder приглашает исследовать уникальный мир и принять вызов для обретения своего истинного «я».