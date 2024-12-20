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Disorder (2025) 22.01.2025
Экшен, Слэшер, Инди, От третьего лица
8.2 6 оценок

Экшен Disorder с киборгом-девушкой в эффектном обтягивающем костюме выйдет в конце января 2025 года

butcher69
Новости

Компания GRUMPY объявила, что roguelike-экшен Disorder появится на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 22 января 2025 года. Игра также доступна для предварительного заказа в PlayStation Store.

В Disorder игрокам предстоит помочь девушке с потерянной памятью сбежать из загадочного универмага и раскрыть правду о её прошлом. Это roguelike dungeon crawler с упором на эмоциональное развитие персонажа и многократное прохождение.

Ключевые особенности:

  • Сюжет о самопознании. Девушка преодолевает свои внутренние травмы, постепенно восстанавливая воспоминания.
  • Перепроходимость. Генерируемые уровни и возможность усиления героя через «стол подарков» обеспечивают уникальный опыт с каждым прохождением.
  • Подходит для всех. Игра сочетает глубокий сюжет с возможностью совершенствования навыков, привлекая как новичков, так и опытных игроков.

Disorder приглашает исследовать уникальный мир и принять вызов для обретения своего истинного «я».

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Жопа с сиськами есть, а большего хомякам и не надо. "Вздрочнуть можно во время игры и это главное."

3
Ellie Williams

вот и Stellar blade на пк подъехал)

2
Ellie Williams

надеюсь не подвох

2
Max Rolens

Корейцы, как всегда берут сиськами ))

1
ceratops95

ну не только корейцы я тут в предвкушении новой волны шумихи которая была у stellar blade

0
JustA_NiceGuy


С таким пельменем однозначный успех. Дрочуны, вы готовы завышать рейтинг этого творения? 😂

1
IbruhmanI

stellar blade 2? но анимации и графика на уровне мафия босс)

0
My life is a game

добавил в желаемое, я кстати вообще не понимаю почему у игры ценник могут долго не появляться
релиз через месяц - а цены все еще нет

0
Talendor3

сисьордер

0
Kenn1y

Маска вообще лишняя.

0
ZAUSA

А разработчики в курсе, что поддержка таких игр как Stellar Blade не бесконечна и что в следующий раз очередной клон могут не купить, независимо от величины сисек и жопы персонажа?

0
SOLUS5678

Добавил в желаемое, посмотрим что получилось у разработчиков.

0
Rey4rtRO

Ждем новости о возмущении СЖВ-швали.

0
ДаДжи

давно уже отслеживаю данный проэкт на ютубе.стилар блейд на минималках но я за то что бы таких игр ставало больше так что я только за

0
rtnrwv

тот же стеллар блейд , только с деревянными анимациями , однорукие бандиты оценят

0
QuaveryAldora

Поймали тему

0
B e s i k

Очередная игра-пустышка и уровня Андроид на один вечерок.Я пас такое..

-3
Wolfenstein

опять сюжет и геймплей ограничивающийся жепкой, выдьмак 4 тож видно по тому же пути собрался

-4