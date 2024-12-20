Экшен Disorder с киборгом-девушкой в эффектном обтягивающем костюме выйдет в конце января 2025 года

Компания GRUMPY объявила, что roguelike-экшен Disorder появится на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 22 января 2025 года. Игра также доступна для предварительного заказа в PlayStation Store.
В Disorder игрокам предстоит помочь девушке с потерянной памятью сбежать из загадочного универмага и раскрыть правду о её прошлом. Это roguelike dungeon crawler с упором на эмоциональное развитие персонажа и многократное прохождение.
Ключевые особенности:
- Сюжет о самопознании. Девушка преодолевает свои внутренние травмы, постепенно восстанавливая воспоминания.
- Перепроходимость. Генерируемые уровни и возможность усиления героя через «стол подарков» обеспечивают уникальный опыт с каждым прохождением.
- Подходит для всех. Игра сочетает глубокий сюжет с возможностью совершенствования навыков, привлекая как новичков, так и опытных игроков.
Disorder приглашает исследовать уникальный мир и принять вызов для обретения своего истинного «я».
Жопа с сиськами есть, а большего хомякам и не надо. "Вздрочнуть можно во время игры и это главное."
вот и Stellar blade на пк подъехал)
надеюсь не подвох
Корейцы, как всегда берут сиськами ))
ну не только корейцы я тут в предвкушении новой волны шумихи которая была у stellar blade
С таким пельменем однозначный успех. Дрочуны, вы готовы завышать рейтинг этого творения? 😂
stellar blade 2? но анимации и графика на уровне мафия босс)
добавил в желаемое, я кстати вообще не понимаю почему у игры ценник могут долго не появляться
релиз через месяц - а цены все еще нет
сисьордер
Маска вообще лишняя.
А разработчики в курсе, что поддержка таких игр как Stellar Blade не бесконечна и что в следующий раз очередной клон могут не купить, независимо от величины сисек и жопы персонажа?
Добавил в желаемое, посмотрим что получилось у разработчиков.
Ждем новости о возмущении СЖВ-швали.
давно уже отслеживаю данный проэкт на ютубе.стилар блейд на минималках но я за то что бы таких игр ставало больше так что я только за
тот же стеллар блейд , только с деревянными анимациями , однорукие бандиты оценят
Поймали тему
Очередная игра-пустышка и уровня Андроид на один вечерок.Я пас такое..
опять сюжет и геймплей ограничивающийся жепкой, выдьмак 4 тож видно по тому же пути собрался